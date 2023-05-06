Такие Жигули нам не продавали! Вся правда об экспортных автомобилях СССР

«Экспортный» в СССР был синонимом слова «хороший». О таких машинах мечтали все советские граждане. Хотя многие даже не знали, чем они отличаются от обычных.

Меньше мощности – больше престижа

Экспорт Жигулей начался почти одновременно с началом производства «копейки» — ВАЗ-2101. Позднее за границу отправляли все модели классической компоновки.

Принципиально они не отличались от тех, что продавали у нас. Правда, автомобили проходили усиленный контроль качества. Иногда на Запад шли машины с определенными сочетаниями цветов кузова и салона.

Все Жигули (от «копейки» до «шестерки») имели версии с правым рулем. Их отправляли в Великобританию и иные страны с левосторонним движением.

Именно для экспорта завод поначалу стал делать модификации с «неродными» двигателями. И, как правило, с понижением мощности. Так появились ВАЗ-21013 с 64-сильным мотором 1,2 л (на ВАЗ-21011 стоял 69-сильный 1,3 л).

На «трешку» ВАЗ-21033 ставили мотор 1,3 л, появились версии «шестерок» с двигателями 1,5 л (ВАЗ-21061) и 1,3 л (ВАЗ-21063). Все это было связано с налоговыми законами тех или иных стран.

Если у нас самыми престижными считали наиболее мощные Жигули, за границей советские машины ценили за дешевизну. И переплачивать налоги, да и за бензин не хотели.

Экспортный ВАЗ-2101. Он же – Lada 1200 с правым рулем.

Позднее машины с маломощными двигателями стали массово продавать и на родине. И многие их стали любить: ведь внешне «шестерка» с мотором 1,3 л ничем не отличалась от «настоящей», а стоила дешевле и была экономичней.

Бывали и экспортные исключения. Существовала версия ВАЗ-21021 – универсал с двигателем рабочим объемом 1,3 л и мощностью 69 л.с. вместо штатного 1,2-литрового.

Выпускали и редкую экспортную ВАЗ-21073. На такой «семерке» стоял 81-сильный двигатель объемом 1,7 л с системой моновпрыска топлива – первой на автомобилях ВАЗ.

Немецкая »пятерка» Lada Nova Junior.

Принципиально по технике Жигули западные дилеры не меняли. Иногда дорогие версии «переобували» в красивые колесные диски и импортные шины. Порой устанавливали более надежные элементы электрооборудования – генераторы и стартеры. Но двигатели оставляли без изменений.

Исключение – удивительная «семерка», сделанная в Финляндии при участии фирмы Konela – дилера, продававшего советские автомобили. На «семерку» пристроили турбонаддув.

Местная пресса писала, что такая Lada достигала скорости 180 км/ч и была самой дешевой на финском рынке моделью с турбонаддувом. Но технических подробностей не приводили. Вероятно, таких машин сделали совсем немного.

Конкурс красоты

Часто западные дилеры прихорашивали наши Лады. Например, украшали клееными молдингами.

По моде 1970-х на дорогих версиях делали черные (или просто контрастные) виниловые крыши, врезали люки с механическим приводом.

В 1980-х в моду во всем мире стали входить обвесы – передние и задние спойлеры (иногда объединенные с бамперами), накладки на пороги и нижнюю часть боковин.

По этому принципу сделали немецкую «пятерку» в эдаком спортивно-молодежном стиле – Lada Nova Junior.

Британская топовая «шестерка» — Lada 1600ES.

Постепенно западные веяния доходили и до родины Жигулей. Уже в конце 1970-х в СССР встречались машины с «самопальными» черными виниловыми крышами. Потом наши умельцы стали осваивать и изготовление спойлеров.

К нашим Lada западные дилеры предлагали и аксессуары: хорошие магнитолы, коврики на пол, нарядные рули и диски колес.

Западногерманский вариант «семерки».

Продолжение – на следующей странице.