Такие Жигули нам не продавали! Вся правда об экспортных автомобилях СССР
Меньше мощности – больше престижа
Экспорт Жигулей начался почти одновременно с началом производства «копейки» — ВАЗ-2101. Позднее за границу отправляли все модели классической компоновки.
Принципиально они не отличались от тех, что продавали у нас. Правда, автомобили проходили усиленный контроль качества. Иногда на Запад шли машины с определенными сочетаниями цветов кузова и салона.
Все Жигули (от «копейки» до «шестерки») имели версии с правым рулем. Их отправляли в Великобританию и иные страны с левосторонним движением.
Именно для экспорта завод поначалу стал делать модификации с «неродными» двигателями. И, как правило, с понижением мощности. Так появились ВАЗ-21013 с 64-сильным мотором 1,2 л (на ВАЗ-21011 стоял 69-сильный 1,3 л).
На «трешку» ВАЗ-21033 ставили мотор 1,3 л, появились версии «шестерок» с двигателями 1,5 л (ВАЗ-21061) и 1,3 л (ВАЗ-21063). Все это было связано с налоговыми законами тех или иных стран.
Если у нас самыми престижными считали наиболее мощные Жигули, за границей советские машины ценили за дешевизну. И переплачивать налоги, да и за бензин не хотели.
Позднее машины с маломощными двигателями стали массово продавать и на родине. И многие их стали любить: ведь внешне «шестерка» с мотором 1,3 л ничем не отличалась от «настоящей», а стоила дешевле и была экономичней.
Бывали и экспортные исключения. Существовала версия ВАЗ-21021 – универсал с двигателем рабочим объемом 1,3 л и мощностью 69 л.с. вместо штатного 1,2-литрового.
Выпускали и редкую экспортную ВАЗ-21073. На такой «семерке» стоял 81-сильный двигатель объемом 1,7 л с системой моновпрыска топлива – первой на автомобилях ВАЗ.
Принципиально по технике Жигули западные дилеры не меняли. Иногда дорогие версии «переобували» в красивые колесные диски и импортные шины. Порой устанавливали более надежные элементы электрооборудования – генераторы и стартеры. Но двигатели оставляли без изменений.
Исключение – удивительная «семерка», сделанная в Финляндии при участии фирмы Konela – дилера, продававшего советские автомобили. На «семерку» пристроили турбонаддув.
Местная пресса писала, что такая Lada достигала скорости 180 км/ч и была самой дешевой на финском рынке моделью с турбонаддувом. Но технических подробностей не приводили. Вероятно, таких машин сделали совсем немного.
Конкурс красоты
Часто западные дилеры прихорашивали наши Лады. Например, украшали клееными молдингами.
По моде 1970-х на дорогих версиях делали черные (или просто контрастные) виниловые крыши, врезали люки с механическим приводом.
В 1980-х в моду во всем мире стали входить обвесы – передние и задние спойлеры (иногда объединенные с бамперами), накладки на пороги и нижнюю часть боковин.
По этому принципу сделали немецкую «пятерку» в эдаком спортивно-молодежном стиле – Lada Nova Junior.
Постепенно западные веяния доходили и до родины Жигулей. Уже в конце 1970-х в СССР встречались машины с «самопальными» черными виниловыми крышами. Потом наши умельцы стали осваивать и изготовление спойлеров.
К нашим Lada западные дилеры предлагали и аксессуары: хорошие магнитолы, коврики на пол, нарядные рули и диски колес.
Продолжение – на следующей странице.
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