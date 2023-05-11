4 факта про Geely, о которых вы даже не слышали

Что общего между китайской маркой и шведским автоконцерном? Сколько стоит нарисовать логотип Geely и при чем тут вообще стройматериалы? Все подробности – в материале «За рулем».

1. Все начиналось с... холодильников

Руководство Geely долго находилось в поисках своей ниши на рынке.

Сперва компания выпускала холодильники и комплектующие для холодильных установок. Затем из-за изменений в китайском законодательстве фирма резко сменила профиль и стала изготавливать стройматериалы. И только через 14 лет после основания марки, то есть в 1998 году, публике был представлен первый автомобиль под брендом Geely.

К слову, на тот момент Geely Holding Group была лидером в Китае по производству скутеров.

2. Как переводится «Geely»?

Современное название компания тоже получила не сразу. Изначально китайский предприниматель Ли Шуфу основал фирму Zhejiang Huangvan Shiqu Refrigerator Company. Спустя пять лет, когда случилась переориентация на стройматериалы, в названии появилось слово «Geely». В переводе с китайского оно означает «счастье».

Первым официальным логотипом компании стало изображение белой горы на синем фоне. По одной версии, эмблема изображала крыло на фоне голубого неба, символизирующего счастье. По другой — это контур гор на фоне ясного неба, что, кстати, более логично, ведь штаб-квартира компании как раз находится в гористой местности.

Последний редизайн логотипа случился в этом году, и теперь он представляет собой двухмерное изображение решетки с тонкими горизонтальными и вертикальными линиями. По мнению представителей Geely, именно так выглядит «стремление совершенно нового бренда быть более открытым и неограниченным в будущем».

3. Volvo – это тоже Geely

В 2010 году китайская Geely объявила о приобретении Volvo Cars у Ford Motor за 1,8 миллиарда долларов. В те годы шведская компания переживала тяжелые финансовые трудности. Такой шаг, по прогнозам аналитиков, должен был вывести Volvo из кризиса за счет выхода на китайский рынок сбыта автомобилей.

Очевидно, ставка сыграла. Шведы сумели не только нарастить капитал, но и увеличить производственные мощности. В 2009 году, находясь под шефством Ford, компания Volvo Cars выпустила 335 тысяч автомобилей. А в 2019 году, под патронажем Geely, этот показатель составил уже 705 тысяч машин. Это был рекорд шведской марки аж с 1993 года. Доходы за десять лет выросли почти втрое — с 96 миллиардов до 274 миллиардов шведских крон.

4. Geely начнет выпускать смартфоны

В январе генеральный директор Geely Automobile Group Гань Цзяюэ озвучил амбициозные планы компании на 2023 год.

По всему миру предполагается отгрузить 1,65 миллиона автомобилей. Напомним, за 2022 год этот показатель составил 1,43 миллиона машин, так что планку подняли существенно.

А еще в Geely намерены наконец наладить выпуск собственного смартфона, анонсированный еще в 2021 году. Для этих целей хотят выкупить китайского техногиганта Meizu Technology. Уже за первый год концерн рассчитывает продать не менее трех миллионов устройств. Интересно, сможет ли новое детище Geely составить конкуренцию «яблокам» и «андроидам»?