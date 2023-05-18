Надежнейший японский кроссовер – но что не так с моторами?

На популярный паркетник Mazda CX-5 устанавливают три двигателя. Два с хорошим характером, один – с отличными характеристиками.

Мазду СХ-5 первого поколения продавали с 2011 до 2017 года. К нам везли из Японии, на заводе во Владивостоке эту модель не собирали.

Свыше половины машин – с полным приводом. Передний привод большей частью сочетается с атмосферным мотором 2.0 – базовая конфигурация. Машины с дизелем 2.2 – только 4х4, но дизельные CX-5 редкость, не более 5% от всех. Третий мотор – атмосферник 2.5.

Машин с МКП еще меньше, чем дизельных. С бензиновыми моторами работает гидроавтомат FW6A: до рестайлинга страдал быстрым износом неремонтопригодной муфты обратного хода, затем узел модернизировали. С дизелем – его более крепкая модификация GW6A. Автоматы выносливые: при хорошем обслуживании можно рассчитывать на 250 тысяч км пробега.

По совокупности качеств CX-5 — одно из лучших предложений в своей ценовой группе. Продавцы считают ее мегаликвидной на вторичке. Машина действительно без особых слабых мест – при наличии нескольких недостатков.

Разброс цен на CX-5 велик: от миллиона до двух, в зависимости от возраста и пробега. Цена машин с дизелем примерно на 210 тысяч рублей выше, чем с бензиновым 2.0. Версии 2.5 находятся где-то посерединке. К мелким недостаткам модели можно отнести мягкое ЛКП, ломкий привод боковых зеркал, быстро облезающий руль, посредственную шумку, глюки электроники. Набор не смертельный, и так сейчас у многих.

Россиянами высоко ценится в том числе благодаря идеологии Skyactiv. Mazda пошла наперекор продвигаемым Европой тенденциям – не стала прибегать к наддуву и роботизированным коробкам. В нормы Евро-6 успешно уложилась.

Радикальное отличие атмосферных бензиновых двигателей Skyactiv — высокая степень сжатия: 13-14 вместо обычного для таких моторов диапазона 10-12. Это исключает применение АИ-92. «Девяносто пятый», не меньше, а в идеале 98-й.

Теперь рассмотрим двигатели более пристально.

PE-VPS 2.0 (150 л.с.)

Только с этим мотором доступна механическая коробка. Передний привод встречается чаще, чем полный. В системе полного привода до рестайлинга (2014) слабым звеном был угловой редуктор — текли сальник хвостовика и внутренние манжеты.

Высокая степень сжатия – повышенные температура и давление в цилиндре в конце такта сжатия. Отсюда более высокий КПД и удельная мощность, но и склонность к детонации. Так что АИ-92 с высокой вероятностью вызовет перегрев и механические разрушения. Также необходим усиленный контроль уровня масла – масляное голодание мотор переносит скверно, а угар довольно высокий.

Главные недостатки агрегата обусловлены его конструкцией, более сложной, чем у иных атмосферников. Соответственно, сложный и более дорогой ремонт.

Мотор полностью алюминиевый, впрыск непосредственный, ТНВД, система изменения фаз газораспределения на двух валах. Гидрокомпенсаторы не в виде обычных колпачковых толкателей, а рокеры с игольчатыми подшипниками.

В целом очень надежен и долговечен. У ранних агрегатов была проблема холодного пуска – вылечили новой прошивкой. Некачественный бензин засоряет топливную систему и портит катушки зажигания (они вообще-то выдерживают не менее 200 тысяч км).

На малых пробегах мог развиться масложор и разрушиться нейтрализатор. Вероятные причины: не весь АИ-95 в нашей стране одинаково качественный. Быстро изнашивается пластиковый ролик привода навесных агрегатов.

К ресурсу приводной цепи ГРМ вопросов нет – ходит свыше 200 тысяч км. Сам мотор – свыше 300 тысяч км. Есть экземпляры с пробегом под 400 тысяч и родным мотором.

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