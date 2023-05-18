Надежнейший японский кроссовер – но что не так с моторами?
Мазду СХ-5 первого поколения продавали с 2011 до 2017 года. К нам везли из Японии, на заводе во Владивостоке эту модель не собирали.
Свыше половины машин – с полным приводом. Передний привод большей частью сочетается с атмосферным мотором 2.0 – базовая конфигурация. Машины с дизелем 2.2 – только 4х4, но дизельные CX-5 редкость, не более 5% от всех. Третий мотор – атмосферник 2.5.
Машин с МКП еще меньше, чем дизельных. С бензиновыми моторами работает гидроавтомат FW6A: до рестайлинга страдал быстрым износом неремонтопригодной муфты обратного хода, затем узел модернизировали. С дизелем – его более крепкая модификация GW6A. Автоматы выносливые: при хорошем обслуживании можно рассчитывать на 250 тысяч км пробега.
По совокупности качеств CX-5 — одно из лучших предложений в своей ценовой группе. Продавцы считают ее мегаликвидной на вторичке. Машина действительно без особых слабых мест – при наличии нескольких недостатков.
Россиянами высоко ценится в том числе благодаря идеологии Skyactiv. Mazda пошла наперекор продвигаемым Европой тенденциям – не стала прибегать к наддуву и роботизированным коробкам. В нормы Евро-6 успешно уложилась.
Радикальное отличие атмосферных бензиновых двигателей Skyactiv — высокая степень сжатия: 13-14 вместо обычного для таких моторов диапазона 10-12. Это исключает применение АИ-92. «Девяносто пятый», не меньше, а в идеале 98-й.
Теперь рассмотрим двигатели более пристально.
PE-VPS 2.0 (150 л.с.)
Высокая степень сжатия – повышенные температура и давление в цилиндре в конце такта сжатия. Отсюда более высокий КПД и удельная мощность, но и склонность к детонации. Так что АИ-92 с высокой вероятностью вызовет перегрев и механические разрушения. Также необходим усиленный контроль уровня масла – масляное голодание мотор переносит скверно, а угар довольно высокий.
Главные недостатки агрегата обусловлены его конструкцией, более сложной, чем у иных атмосферников. Соответственно, сложный и более дорогой ремонт.
Мотор полностью алюминиевый, впрыск непосредственный, ТНВД, система изменения фаз газораспределения на двух валах. Гидрокомпенсаторы не в виде обычных колпачковых толкателей, а рокеры с игольчатыми подшипниками.
В целом очень надежен и долговечен. У ранних агрегатов была проблема холодного пуска – вылечили новой прошивкой. Некачественный бензин засоряет топливную систему и портит катушки зажигания (они вообще-то выдерживают не менее 200 тысяч км).
На малых пробегах мог развиться масложор и разрушиться нейтрализатор. Вероятные причины: не весь АИ-95 в нашей стране одинаково качественный. Быстро изнашивается пластиковый ролик привода навесных агрегатов.
К ресурсу приводной цепи ГРМ вопросов нет – ходит свыше 200 тысяч км. Сам мотор – свыше 300 тысяч км. Есть экземпляры с пробегом под 400 тысяч и родным мотором.
Продолжение - на следующей странице.
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Отзывы о Mazda CX-5 (11)
Достоинства:
Дизайн на большого любителя, хотя цвета интересные.
Недостатки:
Двигатели скайэктив - повышенная степень сжатия, т.е. требовательность к качеству бензина и склонность к детонации, отсюда вопросы по сроку службы двигателя.
Комментарий:
Оцинковки нет, проходимость небольшая, полный привод только в максимуме.