Конкурс с призом! – задача про пулю с проводками

За ответ на задачу № 180 «Клапан – бездельник» из мартовского выпуска «За рулем» Александр Милованов из г. Пензы получает от компании Playme-Russia автомобильный видеорегистратор Playme KVANT с функцией GPS-информирования. И вот новое задание!

ЗАДАЧА № 183

Пуля с проводками

Васильич как-то поделился с коллегами: «Вроде бы все датчики уровня в машине знаю. В тормозном бачке – контакты или геркон стоят. В бензобаке – переменный резистор и, иногда, отдельный контакт на лампочку. А тут бензонасос на Матизе помогал соседу менять, так увидел нечто вроде пули с двумя проводками.

Что за устройство, как работает?» Заодно напомните, все ли датчики уровня в автомобиле перечислены и на каких принципах они работают.

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 июля 2023 года по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1; e‑mail: [email protected].. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Ниже подводим итоги конкурса знатоков, опубликованного 1 марта 2023 года.

В очередной задаче читателям предлагалось рассказать, какой клапан или клапаны открыты на протяжении всей работы двигателя автомобиля. Ответов пришло очень много. Были даже письма с предположением, что постоянно должен быть открыт впускной клапан, потому что только «поступление топлива» позволяет двигателю работать. К сожалению, этот ответ неверен, а его автору нужно продолжить изучение интереснейшего технического устройства – автомобиля.

Победитель нашего конкурса рассказал о нескольких клапанах, постоянно открытых при работе двигателя.

Первый из них – противодренажный клапан в системе смазки. Он чаще всего входит в состав неразборного масляного фильтра, хотя может быть установлен отдельно. Нужен он для увеличения ресурса двигателя. Противодренажный клапан препятствует вытеканию масла из фильтра и масляных каналов после остановки двигателя. Неспроста в машинах, у которых ремонт двигателя очень дорог, ставят отдельный электрический масляный насос, который прокачивает масло по системе перед пуском мотора. Такая система используется в двигателях тепловозов, карьерных самосвалов и военной техники.

Масляный фильтр. А – противодренажный клапан.

Второй клапан – обратный в системе питания двигателя. Обычно входит в состав электробензонасоса. Клапан не дает быстро падать давлению топлива в системе питания. Это ускоряет пуск двигателя после стоянки. Хотя еще встречается обратный клапан, расположенный на магистрали «обратки» в карбюраторных системах питания, начиная с ВАЗ‑2108.

Бензонасос. Б – обратный клапан.

Третий клапан называется регулятор давления топлива (РДТ). Он служит для поддержания заданного давления бензина в топливной рампе, чтобы обеспечить правильную работу форсунок на всех режимах работы двигателя. Давление регулируется с помощью пружины, находящейся в корпусе РДТ, и вакуума, забираемого из впускного трубопровода. Это нужно для обеспечения постоянного перепада между давлением топлива и воздуха. Чем меньше открытие дросселя, тем больше открывается РДТ и тем больше топлива уходит обратно в бак. В более свежих машинах клапан неуправляемый, в нем нет трубки от впускного трубопровода, а подачу топлива определяет блок управления двигателем.

Регулятор давления топлива.

Четвертый клапан не называется клапаном, и его сложно назвать автомобильным, но он имеет тот же принцип действия. Это крышка выхлопной трубы глушителя.

В детстве мы любили наблюдать за работой спецтехники – тракторов, экскаваторов. На самой верхушке выхлопной трубы, расположенной вертикально, прыгала металлическая заслонка. Это не «колхоз», а техническое решение из общего машиностроения. Такое простое приспособление предотвращает скопление воды в системе выхлопа. Во время стоянки дождевая вода может накопиться в большом количестве и при пуске двигателя вызвать гидроудар.

Александра Милованова поздравляем с победой!