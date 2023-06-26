Эксперт рассказал, что нужно проверить в авто летом
Читатель «За рулем» задал актуальный вопрос:
– Рассматривал в магазине насосы охлаждающей жидкости разных производителей. Удивило, что крыльчатки имеют разную форму. Какая лучше?
Ответ эксперта
— Оптимальная форма крыльчатки проектируется методами математического моделирования, а затем показатели проверяются на стендах.
Кратко можно сказать, что лопасти должны быть максимально гладкими и тонкими, а еще, для увеличения напора, они должны иметь саблевидную форму и должны быть отогнуты назад по отношению к вращению.
Огромную роль играют торцевой и радиальный зазоры при монтаже насоса. Если владелец отмечает проблемы с производительностью, то есть смысл проверить эти зазоры с помощью кусочков пластилина.
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Фото: unsplash и «За рулем»
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