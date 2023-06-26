#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФПро топливоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперт рассказал, что нужно проверить в авто летомЭксперт рассказал, что нужно проверить в авто летом
Сделайте это, чтобы не закипеть в пробке.
Будет интересно! Фестиваль «Автокультура» объявил программу лекторияБудет интересно! Фестиваль «Автокультура» объявил программу лектория
В течение трех дней перед гостями выступит...
Tank 500. Цена в России от 5 199 900 ₽. Фары, конечно, светодиодные – как и противотуманки. Есть автомат дальнего света. Обилие хромированных элементов смущает еще и тем, что гарантия на них меньше, чем на автомобиль в целом – 2 года и 50 тысяч км против трех лет и 150 тысяч.Новый рамный внедорожник Tank 500: в чем он лучше Ленд Крузера
Звание самого дорогого китайского автомобиля с...

Эксперт рассказал, что нужно проверить в авто летом

Сделайте это, чтобы не закипеть в пробке.

Читатель «За рулем» задал актуальный вопрос:

– Рассматривал в магазине насосы охлаждающей жидкости разных производителей. Удивило, что крыльчатки имеют ­разную форму. Какая лучше?

Ответ эксперта

— Оптимальная форма крыльчатки проектируется методами математического моделирования, а затем показатели проверяются на стендах.

Кратко можно сказать, что лопасти должны быть максимально гладкими и тонкими, а еще, для увеличения напора, они должны иметь саблевидную форму и должны быть отогнуты назад по отношению к вращению.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемИспытания нового топлива — оно уже продается на АЗСЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемКак мы убиваем двигатель своей машины летом

Огромную роль играют торцевой и радиальный зазоры при монтаже насоса. Если владелец отмечает проблемы с производительностью, то есть смысл проверить эти зазоры с помощью кусочков пластилина.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • Почему перегревается двигатель? 10 типичных летних причин рассмотрены тут.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: unsplash и «За рулем»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемРевин Алексей
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0