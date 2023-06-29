Замечали, что штатные АКБ служат дольше покупных?

А это правда! Почему так, объяснил эксперт «За рулем».

Читатель «За рулем» задал актуальный вопрос:

— Зачастую штатная АКБ служит гораздо дольше, чем покупная. А чем это можно объяснить?

Ответ эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

– При поставках на первичную (конвейерную) комплектацию поставщик обязан выполнять специфические требования производителя и порой делать батарею в чем-то лучше (и дороже) уровня, который прописан в ТУ.

Обычно это не афишируется, но, по нашим сведениям, отдельные производители батарей для этого изменяют конструкцию решетки, увеличивают содержание активной массы, добавляют пластины и так далее – лишь бы не потерять выгодный контракт.

А на вторичный рынок тот же производитель направляет «обычные» АКБ.

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