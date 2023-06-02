Тест на фотопамять и знание ПДД – 90% его не проходят
А вы сможете назвать все транспортные средства, которым разрешено ездить по выделенкам? Не подглядывая в Правила, это удается сделать только одному человеку из десяти.
По крайней правой полосе едут рейсовый и школьный автобусы, такси и велосипедист.
Кто из них нарушает требования ПДД?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ – на следующей странице.
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