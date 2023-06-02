Тест на фотопамять и знание ПДД – 90% его не проходят

А вы сможете назвать все транспортные средства, которым разрешено ездить по выделенкам? Не подглядывая в Правила, это удается сделать только одному человеку из десяти.

Какое транспортное средство движется в правой полосе с нарушением ПДД? 1. Школьный автобус и велосипедист 2. Школьный автобус, такси и велосипедист 3. Велосипедист 4. Никто не нарушает Проголосовать