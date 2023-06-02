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Тест на фотопамять и знание ПДД – 90% его не проходят

А вы сможете назвать все транспортные средства, которым разрешено ездить по выделенкам? Не подглядывая в Правила, это удается сделать только одному человеку из десяти.

За РулемХитрая ловушка с парковкой – 60% ошибаются

По крайней правой полосе едут рейсовый и школьный автобусы, такси и велосипедист.

Кто из них нарушает требования ПДД?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ – на следующей странице.

За Рулем
За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Какое транспортное средство движется в правой полосе с нарушением ПДД?
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За рулем в Дзен
За РулемСмирнов Сергей
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