Квадратный номер спереди – можно или нет?
Поставил на «американца» спереди квадратный номер. Полгода ездил без проблем, но недавно оштрафовали за то, что номер нестандартный. Что-то поменялось в законе?
Евгений Бастрыкин, г. Пенза
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Указанный тип регистрационного знака предусмотрен национальным стандартом ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования».
Он может быть установлен исключительно сзади легковых, грузовых автомобилей и автобусов с нестандартным местом крепления.
Спереди их установка не предусмотрена. Ответственность за установку спереди предусмотрена частью 1 статьи 12.2 КоАП РФ в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере 500 рублей.
Фото: Unsplash и «За рулем»
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