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Квадратный номер спереди – можно или нет?Квадратный номер спереди – можно или нет?
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Квадратный номер спереди – можно или нет?

По просьбе читателя «За рулем» ситуацию разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Поставил на «американца» спереди квадратный номер. Полгода ездил без проблем, но недавно оштрафовали за то, что номер нестандартный. Что-то поменялось в законе?

Евгений Бастрыкин, г. Пенза

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Указанный тип регистрационного знака предусмотрен национальным стандартом ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования».

Он может быть установлен исключительно сзади легковых, грузовых автомобилей и автобусов с нестандартным местом крепления.

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Спереди их установка не предусмотрена. Ответственность за установку спереди предусмотрена частью 1 статьи 12.2 КоАП РФ в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере 500 рублей.

  • Как отказаться от «некрасивого» номерного знака, узнайте тут.
  • «За рулем» можно читать в ВКонтакте.

Фото: Unsplash и «За рулем»

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