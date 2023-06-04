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Что будет с мотором Chevrolet Niva через 170 000 км

Таков пробег редакционного внедорожника, которому уже 10 лет.

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Вы, наверное, удивитесь, узнав, что завод-производитель установил ресурс внедорожника Chevrolet Niva на пробеге 90 тысяч километров. Либо он перестраховывался, либо не верил в эту модель, либо знал, какими бывают автовладельцы.

Но этот красный Chevrolet Niva – в руках специалистов «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России. Ему ровно 10 лет, а на одометре – красивое число: 167 000 км.

Эксперт журнала Александр Виноградов рассказал, как себя чувствует автомобиль и, в частности, его двигатель.

За Рулем

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А двигатель чувствует себя хорошо – нет ни потери мощности, ни масложора.

За 10 лет эксплуатации было лишь одно серьезное вмешательство – замена прокладки головки блока цилиндров.

Другая операция, проведенная недавно, – замена всех патрубков системы охлаждения, которые потрескались из-за возраста. Стоила она всего 4000 рублей с учетом стоимости нового антифриза.

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Эксперт отметил, что сама замена была хлопотной из-за того, что в условиях тесного моторного отсека пришлось снимать некоторые узлы мотора, чтобы получить доступ к патрубкам. Поэтому посмотрев на все это, было решено заодно поменять и приводной ремень вместе с роликами.

Не так давно насторожил и изменившийся звук выхлопа, но замена прокладки приемной трубы решила проблему. Правда, лишь частично.

О том, как чувствуют себя другие узлы и агрегаты Chevrolet Niva, а также ее кузов, читайте в июньском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

Материал подготовлен по мотивам статьи Александра Виноградова «Хруст и ржавчина», опубликованной в журнале «За рулем» №6/2023.

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За РулемКирилл Панов
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