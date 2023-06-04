О таком автомобиле в СССР мечтал каждый: полный привод, турбонаддув...

Двигатель ВАЗ-2106, кузов Таврии, детали от Нивы – что это? Да просто Апельсин!

В смутное время конца 80‑х годов группа энтузиастов из НАМИ умудрилась практически из ничего создать эдакий автомобиль-мечту с прицелом на серьезные ралли — раллийный спортпрототип НАМИ-0290 «Апельсин-1».

В машине совместили полный привод, независимую подвеску всех колес, турбонаддув, композитные панели кузова и прочие экзотические на тот момент решения. Компоновка – среднемоторная. Из двигателя ВАЗ‑2106 выжали 120 л. с.

Ярко-оранжевый автомобильчик полностью оправдывал свое веселое название и неизменно привлекал к себе внимание, однако для серьезной конкуренции с настоящими ралликарами, увы, не годился. Масса – больше тонны, скорость – чуть выше 150 км/ч.

АМИ-0290 Апельсин базировался на кузове ЗАЗ-1102 Таврия и некоторых узлах Нивы. В базе, за сиденьями стоял двигатель ВАЗ-2106 с турбонаддувом, развивавший около 120 л.с.

Апельсин стал одним из знаков бурного, как казалось тогда, подъема советского автомобилестроения середины 1980-х.

От макета до настоящего автомобиля было далеко. А вскоре девяностые подписали свой приговор...

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, для чего были нужны «лапки» на фарах Жигулей пятой и седьмой модели?

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