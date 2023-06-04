О таком автомобиле в СССР мечтал каждый: полный привод, турбонаддув...
В смутное время конца 80‑х годов группа энтузиастов из НАМИ умудрилась практически из ничего создать эдакий автомобиль-мечту с прицелом на серьезные ралли — раллийный спортпрототип НАМИ-0290 «Апельсин-1».
В машине совместили полный привод, независимую подвеску всех колес, турбонаддув, композитные панели кузова и прочие экзотические на тот момент решения. Компоновка – среднемоторная. Из двигателя ВАЗ‑2106 выжали 120 л. с.
Ярко-оранжевый автомобильчик полностью оправдывал свое веселое название и неизменно привлекал к себе внимание, однако для серьезной конкуренции с настоящими ралликарами, увы, не годился. Масса – больше тонны, скорость – чуть выше 150 км/ч.
Апельсин стал одним из знаков бурного, как казалось тогда, подъема советского автомобилестроения середины 1980-х.
От макета до настоящего автомобиля было далеко. А вскоре девяностые подписали свой приговор...
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