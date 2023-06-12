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Опытный минивэн из 80-х - что с ним было не так?

Ничего похожего у нас доселе не производили, да толком и не видели.

За РулемЭльф, Гном, Рапан... — забытые концепты АВТОВАЗа

Попав на обложку ЗР № 1, 1987, опытный семиместный автомобиль Арбат, казалось бы, имел шансы сделать карьеру.

Салон-трансформер с поворачивающимися передними сиденьями, многофункциональный руль, продвинутая приборная панель, обилие пластика в обвеске кузова. Попал в аварию – не ремонтируй, а меняй одну деталь на другую: тогда это казалось круто.

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Новый минивэн, он же АЗЛК‑2139, хотели выпускать на филиале АЗЛК в Калужской области. Но завод уже находился в предсмертном состоянии, а потому даже до статуса предсерийной модели Арбат не добрался.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, для чего были нужны «лапки» на фарах Жигулей пятой и седьмой модели?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected]

Видео: Youtube / «Автомобильная Россия»

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За РулемКолодочкин Михаил
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