Как улучшить освещение в багажнике (простой способ)
В багажном отделении Дастера второго поколения освещение включается даже когда открываешь двери. Особенно это некомфортно, когда снята полка багажника. Для удобства я поставил выключатель, купленный в магазине электротоваров за 40 рублей. Для монтажа добавил около 10 см провода.
А. Горбачёв, г. Брянск
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Фото: Ф. Галеев
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