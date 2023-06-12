Как улучшить освещение в багажнике (простой способ)

Читатель "За рулем" доработал багажный отсек своего Дастера - получилось недорого и удобно.

В багажном отделении Дастера второго поколения освещение включается даже когда открываешь двери. Особенно это некомфортно, когда снята полка багажника. Для удобства я поставил выключатель, купленный в магазине электротоваров за 40 рублей. Для монтажа добавил около 10 см провода.

А. Горбачёв, г. Брянск

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Фото: Ф. Галеев