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Как улучшить освещение в багажнике (простой способ)

Читатель "За рулем" доработал багажный отсек своего Дастера - получилось недорого и удобно.

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В багажном отделении Дастера второго поколения освещение включается даже когда открываешь двери. Особенно это некомфортно, когда снята полка багажника. Для удобства я поставил выключатель, купленный в магазине электротоваров за 40 рублей. Для монтажа добавил около 10 см провода.

А. Горбачёв, г. Брянск

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Водительская хитрость при подкачке шин: как решить проблему за один раз, читаем тут.
  • «За рулем» можно читать в Одноклассниках.

Фото: Ф. Галеев

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За РулемРевин Алексей
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