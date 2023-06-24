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Как настроить часы в авто – самый простой способ

Своим остроумным «ноу-хау» поделился читатель «За рулем».

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Даже опытным автомобилистам нужно время для того, чтобы разобраться с брелоком автосигнализации, а тем более настроить часы.

Пользуюсь способом, который избавит от томительного изучения инструкции, объясняющей, как бороться со всевозможными комбинациями клавиш. Самое сложное в этом способе – дождаться времени 23:59 и вытащить батарейку. Через десяток секунд устанавливаем элемент питания на место и видим на часах 0:00 – всё готово!

И. Милостных, г. Иркутск

Как настроить часы в авто – самый простой способ
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За РулемКак сэкономить на обслуживании и ремонте автомобиля

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Водительская хитрость при подкачке шин: как решить проблему за один раз, читаем тут.
  • «За рулем» можно читать в Одноклассниках

Фото: И. Милостных

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За РулемРевин Алексей
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