Как настроить часы в авто – самый простой способ

Своим остроумным «ноу-хау» поделился читатель «За рулем».

Даже опытным автомобилистам нужно время для того, чтобы разобраться с брелоком автосигнализации, а тем более настроить часы.

Пользуюсь способом, который избавит от томительного изучения инструкции, объясняющей, как бороться со всевозможными комбинациями клавиш. Самое сложное в этом способе – дождаться времени 23:59 и вытащить батарейку. Через десяток секунд устанавливаем элемент питания на место и видим на часах 0:00 – всё готово!

И. Милостных, г. Иркутск

Приз автору совета – набор автокосметики SYNTHETIUM

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Фото: И. Милостных