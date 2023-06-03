Тормозит головное устройство? Вот простое решение
Chery Tiggo 4 Pro, 1.5T (147 л. с.), CVT
- Изготовитель – Chery Automobile, Китай
- Год выпуска – 2022
- В эксплуатации «За рулем» – с апреля 2023 года
- Пробег на момент отчета – 17 500 км
Tiggo 4 Pro не хватает производительности «железа» медиасистемы. Ярче всего это выражается при подключении смартфона по протоколу Android Auto – задержки в откликах на касания сенсорного экрана достигают 2–5 секунд.
Сгладить ситуацию можно уменьшив в настройках самого приложения Android Auto в телефоне качество посылаемого машине видеосигнала.
Для этого в приложении заходим в режим разработчика (надо 10 раз тапнуть по пункту меню «версия») и в нем устанавливаем разрешение видео «до 1280×720 или 720×1280».
Конечно, всё это делаем на свой страх и риск – но пока, кроме менее четкой картинки, я особых проблем не заметил. Зато Android Auto, наконец, можно нормально пользоваться.
Думаю, совет сработает и на других автомобилях с «тормознутыми» головными устройствами.
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