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Тормозит головное устройство? Вот простое решение

Оно помогло подлечить «голову» кроссовера Chery Tiggo 4 Pro из парка «За рулем», но сработает и на других моделях.

Chery Tiggo 4 Pro, 1.5T (147 л. с.), CVT

За Рулем16 000 км с новым китайским кроссовером: чего ему не хватает?
  • Изготовитель – Chery Automobile, Китай
  • Год выпуска – 2022
  • В эксплуатации «За рулем» – с апреля 2023 года
  • Пробег на момент отчета – 17 500 км

Tiggo 4 Pro не хватает производительности «железа» медиасистемы. Ярче всего это выражается при подключении смартфона по протоколу Android Auto – задержки в откликах на касания сенсорного экрана достигают 2–5 секунд.

Сгладить ситуацию можно уменьшив в настройках самого приложения Android Auto в телефоне качество посылаемого машине видеосигнала.

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Для этого в приложении заходим в режим разработчика (надо 10 раз тапнуть по пункту меню «версия») и в нем устанавливаем разрешение видео «до 1280×720 или 720×1280».

Конечно, всё это делаем на свой страх и риск – но пока, кроме менее четкой картинки, я особых проблем не заметил. Зато Android Auto, наконец, можно нормально пользоваться.

Думаю, совет сработает и на других автомобилях с «тормознутыми» головными устройствами.

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За РулемНикита Гудков
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