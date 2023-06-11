Покупка и содержание мотоцикла - подсчитали все траты

Что, если взять вместо машины мотоцикл? Отличия в комфорте, конечно, разительные. Пыльным и потным будете всегда, а в дождь – еще мокрым и грязным. По пробкам просочитесь быстрее, это факт. Но сулят ли небольшие размеры техники соответствующее сокращение расходов?

Три года назад мы уже анализировали альтернативы личному автомобилю. Рассмотрели общественный транспорт, такси, каршеринг и только пришедший к нам сервис подписки.

Выяснилось, что дешевле своей машины по ежегодным тратам – только автобусы с метро. Остальные сервисы дороже. И это логично: вы ездите на той же машине, только на ней еще нужно заработать тем, кто вам ее предоставил.

Какой мотоцикл купить

Из новых машин нет ничего дешевле Гранты. Обойдется минимум в 700 тысяч рублей. Подержанные машины взлетели в цене не хуже новых – за 300 тысяч большинство тех же Грант выглядит страшновато уже на фото. Про иномарки и говорить нечего. Хотите Logan не в предсмертном состоянии – готовьте минимум 450 тысяч.

Новый китайско-российский «полтинник» (есть и скутеры, и мотоциклы с механической коробкой передач) можно купить за 55–70 тысяч рублей. Регистрация в Госавтоинспекции ему не нужна, а для управления подойдут права с любой открытой категорией. В пределах 100 тысяч можно купить байк того же происхождения, но уже с мотором до 150 кубов. На таком и за городом мешать потоку не будете.

За 200–400 тысяч реально подыскать «японца» в возрасте, но еще с запасом прочности. За 400–700 тысяч купите новый мотоцикл из Китая или Индии с приличным дизайном и характеристиками. Или что-то подержанное породистое.

Примерные минимальные стартовые траты, ₽

Автомобиль Мотоцикл Покупка нового 700 000 70 000–100 000 Покупка б/у 300 000–450 000 200 000–250 000 ОСАГО 6500 1700 Номера 1500 1000 Экипировка 0 45 000 Налог 5250 2500 Бензин на 100 км 500 250 Парковка в месяц 15 000 5000 Комплект шин 20 000 33 000 Страхование НС 0 4500 Итого (минимум) 348 750 162 950

Экипировка и страховка на мотоцикл

ОСАГО на 50‑кубовые аппараты не нужно вовсе. Для других байков, в отличие от машин, не применяется коэффициент мощности. Полис будет стоить одинаково и для 15, и для 150 л. с. Конкретная разница в стоимости зависит от страховой компании: базовые коэффициенты у всех теперь разные. У меня и у моей жены страховки на мотоциклы стоят вчетверо дешевле автомобильных.

Постановка на учет стоит одинаково. На номерных знаках сэкономите 500 рублей.

Для автомобиля других трат не будет. Мотоциклистам придется потратиться на экипировку. Обязателен по ПДД только шлем – минимально приличный обойдется в 10–15 тысяч рублей. Модели от породистых брендов стартуют с 45–50 тысяч.

Но ни один адекватный человек не начнет ездить без других предметов экипировки. Штаны, ботинки, куртка и перчатки – это в лучшем случае тысяч 30–40. Если разгуляться, полный комплект потянет на сотни тысяч.

Есть, например, жилеты со встроенной на случай аварии подушкой безопасности, которые стоят 60–100 тысяч. И вот уже ушла заметная часть разницы в покупной цене между машиной и мотоциклом. Если не вся.

В СССР мотоциклы были популярны. До выхода автозавода в Тольятти на полную мощность ежегодный объем выпуска мотоциклов и мотороллеров в несколько раз превышал производство легковых автомобилей. Например, в 1970 году сделали 344,2 тысячи легковушек и 833 тысячи мотоциклов всех типов. Однако и за следующие 20 лет машины не смогли уйти в отрыв. В 1990‑м их собрали 1,26 млн, а мотоциклов – 1,09 млн. В период с 1975 по 1990 год двух- и трехколесников в стране делали от 1,03 до 1,15 млн штук в год. И только после развала СССР двухколесным не нашлось места в новой экономике.

Прочие расходы на мотоцикл

Транспортный налог для мотоциклов имеет три градации. Максимальный тариф начинается уже с 35 л. с. – 50 рублей за «лошадь». Под него попадает любой приличный байк. Для машин такая сумма установлена для диапазона от 175 до 200 сил, то есть моделей уровня выше среднего. Но в абсолютных величинах за два колеса, конечно, будете платить меньше. И скоростные возможности при одинаковых суммах налога у машины и байка окажутся принципиально разными.

Расход бензина – вот тут точно сэкономите 35–50% от машины сопоставимого уровня.

Для мотоциклов бесплатны городские парковки. Если ежедневно ездите в центр Москвы, абонемент для машины потянет на 15–37 тысяч рублей в месяц. Минус – для байка обязательна ночная парковка под охраной. В нынешних столичных ценах это 5–10 тысяч рублей в месяц в зависимости от вида стоянки.

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