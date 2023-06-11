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Покупка и содержание мотоцикла - подсчитали все траты

Что, если взять вместо машины мотоцикл? Отличия в комфорте, конечно, разительные. Пыльным и потным будете всегда, а в дождь – еще мокрым и грязным. По пробкам просочитесь быстрее, это факт. Но сулят ли небольшие размеры техники соответствующее сокращение расходов?

За РулемСвое авто, такси, каршеринг, подписка — что выгоднее?

Три года назад мы уже анализировали альтернативы личному автомобилю. Рассмотрели общественный транспорт, такси, каршеринг и только пришедший к нам сервис подписки.

Выяснилось, что дешевле своей машины по ежегодным тратам – только автобусы с метро. Остальные сервисы дороже. И это логично: вы ездите на той же машине, только на ней еще нужно заработать тем, кто вам ее предоставил.

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Какой мотоцикл купить

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Из новых машин нет ничего дешевле Гранты. Обойдется минимум в 700 тысяч рублей. Подержанные машины взлетели в цене не хуже новых – за 300 тысяч большинство тех же Грант выглядит страшновато уже на фото. Про иномарки и говорить нечего. Хотите Logan не в предсмертном состоянии – готовьте минимум 450 тысяч.

Новый китайско-российский «полтинник» (есть и скутеры, и мотоциклы с механической коробкой передач) можно купить за 55–70 тысяч рублей. Регистрация в Госавтоинспекции ему не нужна, а для управления подойдут права с любой открытой категорией. В пределах 100 тысяч можно купить байк того же происхождения, но уже с мотором до 150 кубов. На таком и за городом мешать потоку не будете.

За 200–400 тысяч реально подыскать «японца» в возрасте, но еще с запасом прочности. За 400–700 тысяч купите новый мотоцикл из Китая или Индии с приличным дизайном и характеристиками. Или что-то подержанное породистое.

Примерные минимальные стартовые траты, ₽

Автомобиль

Мотоцикл

Покупка нового

700 000

70 000–100 000

Покупка б/у

300 000–450 000

200 000–250 000

ОСАГО

6500

1700

Номера

1500

1000

Экипировка

0

45 000

Налог

5250

2500

Бензин на 100 км

500

250

Парковка в месяц

15 000

5000

Комплект шин

20 000

33 000

Страхование НС

0

4500

Итого (минимум)

348 750

162 950

Экипировка и страховка на мотоцикл

За РулемВ России появился китайский аналог мотоциклов Урал – фото и цены!

ОСАГО на 50‑кубовые аппараты не нужно вовсе. Для других байков, в отличие от машин, не применяется коэффициент мощности. Полис будет стоить одинаково и для 15, и для 150 л. с. Конкретная разница в стоимости зависит от страховой компании: базовые коэффициенты у всех теперь разные. У меня и у моей жены страховки на мотоциклы стоят вчетверо дешевле автомобильных.

Постановка на учет стоит одинаково. На номерных знаках сэкономите 500 рублей.

Для автомобиля других трат не будет. Мотоциклистам придется потратиться на экипировку. Обязателен по ПДД только шлем – минимально приличный обойдется в 10–15 тысяч рублей. Модели от породистых брендов стартуют с 45–50 тысяч.

Но ни один адекватный человек не начнет ездить без других предметов экипировки. Штаны, ботинки, куртка и перчатки – это в лучшем случае тысяч 30–40. Если разгуляться, полный комплект потянет на сотни тысяч.

Есть, например, жилеты со встроенной на случай аварии подушкой безопасности, которые стоят 60–100 тысяч. И вот уже ушла заметная часть разницы в покупной цене между машиной и мотоциклом. Если не вся.

В СССР мотоциклы были популярны. До выхода автозавода в Тольятти на полную мощность ежегодный объем выпуска мотоциклов и мотороллеров в несколько раз превышал производство легковых автомобилей. Например, в 1970 году сделали 344,2 тысячи легковушек и 833 тысячи мотоциклов всех типов. Однако и за следующие 20 лет машины не смогли уйти в отрыв. В 1990‑м их собрали 1,26 млн, а мотоциклов – 1,09 млн. В период с 1975 по 1990 год двух- и трехколесников в стране делали от 1,03 до 1,15 млн штук в год. И только после развала СССР двухколесным не нашлось места в новой экономике.
В СССР мотоциклы были популярны. До выхода автозавода в Тольятти на полную мощность ежегодный объем выпуска мотоциклов и мотороллеров в несколько раз превышал производство легковых автомобилей. Например, в 1970 году сделали 344,2 тысячи легковушек и 833 тысячи мотоциклов всех типов. Однако и за следующие 20 лет машины не смогли уйти в отрыв. В 1990‑м их собрали 1,26 млн, а мотоциклов – 1,09 млн. В период с 1975 по 1990 год двух- и трехколесников в стране делали от 1,03 до 1,15 млн штук в год. И только после развала СССР двухколесным не нашлось места в новой экономике.

Прочие расходы на мотоцикл

Транспортный налог для мотоциклов имеет три градации. Максимальный тариф начинается уже с 35 л. с. – 50 рублей за «лошадь». Под него попадает любой приличный байк. Для машин такая сумма установлена для диапазона от 175 до 200 сил, то есть моделей уровня выше среднего. Но в абсолютных величинах за два колеса, конечно, будете платить меньше. И скоростные возможности при одинаковых суммах налога у машины и байка окажутся принципиально разными.

Расход бензина – вот тут точно сэкономите 35–50% от машины сопоставимого уровня.

Для мотоциклов бесплатны городские парковки. Если ежедневно ездите в центр Москвы, абонемент для машины потянет на 15–37 тысяч рублей в месяц. Минус – для байка обязательна ночная парковка под охраной. В нынешних столичных ценах это 5–10 тысяч рублей в месяц в зависимости от вида стоянки.

Продолжение - на следующей странице

В СССР мотоциклы были популярны. До выхода автозавода в Тольятти на полную мощность ежегодный объем выпуска мотоциклов и мотороллеров в несколько раз превышал производство легковых автомобилей. Например, в 1970 году сделали 344,2 тысячи легковушек и 833 тысячи мотоциклов всех типов. Однако и за следующие 20 лет машины не смогли уйти в отрыв. В 1990‑м их собрали 1,26 млн, а мотоциклов – 1,09 млн. В период с 1975 по 1990 год двух- и трехколесников в стране делали от 1,03 до 1,15 млн штук в год. И только после развала СССР двухколесным не нашлось места в новой экономике.
По состоянию на начало 2023 года в России зарегистрировано 55,9 млн транспортных средств. Легковые автомобили лидируют за явным преимуществом: их 45,4 млн (81,2%). Мотоциклы уступают LCV и грузовикам, занимая четвертое место в статистике с 2,1 млн штук (3,8%). Причем среди них немало недвижимых деревенских артефактов, не снятых с учета. Под 60% российского парка мотоциклов приходится на аппараты старше 30 лет.
Объемы продаж автомобилей и мотоциклов в России сейчас несопоставимы. В 2021 году было продано 1,67 млн машин и 18,4 тысячи байков. Год спустя – 687 и 15,5 тысячи соответственно. У двухколесных из 10 марок в топе восемь – с китайскими и индийскими корнями. Премиальные BMW и Harley-Davidson просели по объемам вдвое, но места в десятке лидеров пока сохранили. Выходит, большинство мотоциклов берут не для понтов, за разумные деньги? Хотя около трети объема покупают в богатых регионах – Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
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За рулем в Дзен
За РулемМилешкин Кирилл
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