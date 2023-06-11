Необычная история главной автомобильной премии России

За неполные тридцать лет ежегодная премия Гран-при «За рулем» стала важной частью автомобильной жизни страны.

Главным призом и в дальнейшем общим символом Гран-при «За Рулем» стала статуэтка «Золотой Пегас»: бронзовый крылатый конь на постаменте из черного мрамора. Автор – скульптор Евгений Верещагин, ныне почетный член Российской академии художеств. Как объяснял сам художник, Пегас символизирует полет фантазии, без которой невозможно созидание.

Гран-при «За Рулем» тоже скоро отметит значимый юбилей. С историей журнала он неразрывно связан с 1994 года. В ноябрьском номере за 1994 год опубликован отчет о церемонии вручения первого «Золотого Пегаса», которая состоялась на Московском международном автосалоне. А получил награду BMW 740i (Е38), признанный лучшей новинкой на российском рынке.

Критерии? Они были определены уже тогда: «Лучший – под этим мы понимаем технически совершенный, конструктивно оригинальный и технологически рациональный автомобиль».

С тех пор многое изменилось – Гран-при постоянно развивался и совершенствовался. Но, в сущности, сегодняшний подход к выбору лучших отличается немногим: всё те же ключевые факторы – техническое совершенство, дизайн и практичность.

В начале было жюри

На том же автосалоне журнал вручил специальные призы и другим экспонатам – в частности, дебютировавшей полуторке Газель. В дальнейшем на многие годы определились три постоянные номинации: «Лучший автомобиль», «Прорыв года» и «Доверие потребителей».

Обладателей первых двух премий определяла экспертная комиссия, в которую входили значимые публичные персоны. Для примера можно оценить состав жюри 2001 года: министр экономического развития Герман Греф, летчик-космонавт Юрий Батурин, министр транспорта Сергей Франк, президент академии телевидения Владимир Познер и другие. У редакции ЗР был только один коллективный голос. А номинацией «Доверие потребителей» с самого начала заведовали читатели – голосовали на бумажных анкетах, публикуемых в журнале, позже и на сайте «За рулем».

Одна из самых трепетных стадий Гран-при «За рулем» – розыгрыш подарочных автомобилей среди участников опроса, наших читателей. Уже довольно давно мы транслируем эту акцию в прямом эфире. Сама по себе она постепенно становится популярным шоу – собирает по 70–90 тысяч зрителей, немногим меньше суммарного числа заполненных анкет.

Раз уж зашла речь, лучшим автомобилем 2001 года признали Volkswagen Passat W8, «Прорывом года» – возобновление производства на Ижмаше, а «Доверие потребителей» завоевала компания Bosch.

Журнал регулярно дополнял этот набор собственными редакционными номинациями, отмечая самые важные для России автомобильные события и достижения. Традиция жива и сейчас. За все годы мы вручили свыше 250 наград и памятных дипломов.

Лучшие и народные

Гран-при поначалу слегка пеняли на то, что лучшими обычно становились автомобили, весьма далекие от народа. В 2005 году мы радикально решили вопрос, полностью поручив выбор лучших машин самому многочисленному и компетентному жюри – читателям. Для наибольшей справедливости поделили все автомобильные новинки на шесть зачетных групп: от «Малого класса» до «Вседорожников» – термин «кроссовер» тогда еще не прижился.

В «Малом классе» 37% читательских голосов получил Hyundai Getz, опередив, к слову, Калину. Лучшим вседорожником стала Toyota RAV4. Последующие продажи и постепенно сложившаяся репутация моделей показали, что читатели не ошиблись.

Награды находят своих героев в торжественной обстановке. Иногда при стечении большого числа зрителей. Так, обе церемонии награждения Гран-при «Коммерческие автомобили» прошли на профильных выставках коммерческого транспорта в столичном комплексе Крокус-Сити.

Число классов и их наименования затем варьировались, в зависимости от количества и набора различных новинок. И по ходу лет голосование стало полностью электронным – бумажный носитель сложнее обрабатывать.

Тогда же мы впервые провели розыгрыш автомобилей среди участников опроса, используя пронумерованные заполненные анкеты. Всего их было около 40 тысяч. Розыгрыш проводили в редакции: в присутствии группы читателей генератор случайных чисел выбрал три анкеты.

Призами для читателей на этом розыгрыше стали Skoda Octavia, Hyundai Accent и Mitsubishi Lancer. Ключи и документы владельцам тогда вручили непосредственно на финальной церемонии Гран-при в столичном выставочном комплексе Крокус-Экспо.

Автомобили – читателям

Да, мы ежегодно дарим несколько автомобилей читателям. Отчасти для стимулирования участия в опросе, но также в знак уважения и благодарности.

Слухи и споры о том, что розыгрыш проходит якобы «непрозрачно», совершенно беспочвенны. Всегда всё было просто и честно: бесчувственный и непредвзятый компьютер выбирал произвольное число, соответствующее заполненной анкете с конкретным именем и адресом. А в последние годы все розыгрыши мы транслируем в прямом эфире на нашем канале в YouTube. Сразу после определения выигравшего автомобиль читателя ему следует телефонный звонок от главного редактора.

С 2005 года по сей день благодаря участию в Гран-при «За рулем» новыми автомобилями обзавелись свыше 60 россиян. В разные годы мы вручали автомобили Ford Focus, Hyundai i20 и Solaris, Kia Rio, Chevrolet Cruze, Volkswagen Passat и обе Нивы.

А это наша любимая и самая эмоциональная часть программы – вручение автомобилей читателям. Обычно с кратким чаепитием и обменом мнениями о ситуации на рынке, на дорогах и вообще автомобильном житии-бытии. Совершенно точно можем сказать: все наши читатели – открытые, сердечные, доброжелательные и работящие люди. Мы гордимся вами!

Чаще всего вручалась Лада Гранта – в разных кузовах, в том числе заряженная версия Drive Active. На втором месте по «массовости» – Renault Logan, на третьем – Лада Веста.

В 2018 году по случаю 90‑летия журнала «За рулем» специально для нашего Гран-при завод выпустил эксклюзивные Весты с шильдиками «За рулем» и вышивкой на сиденьях.

Кстати, автомобили мы дарили и раньше. Например, в 90‑х годах – подписчикам бумажной версии журнала в рамках акции «Спидометр удачи».

Мир – движение

Жизнь меняется, рынок не стоит на месте. Недавно мы осознали, что нашим Гран-при почему-то не охвачен крупнотоннажный транспорт. И с 2021 года проводим отдельный Гран-при «Коммерческие автомобили» для грузовиков, автобусов и спецтехники. Здесь жюри – представители более чем 70 транспортных и эксплуатационных предприятий.

Можно предвидеть, что в ближайшем будущем в легковом Гран-при станет постоянной отдельная категория электромобилей. Мир постоянно в движении, и журнал «За рулем» в движении вместе с ним – уже 95 лет!