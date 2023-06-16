Новая версия пикапа Toyota: такой еще не было!

Главная фишка пожарной машины Hiload 6×6 на базе грузовичка Hilux – инновационная система Coldcut Cobra, предназначенная для максимально эффективного тушения электромобилей.

Выбор основы не удивляет: пикапы нередко переделывают в различные спецавтомобили. Однако сейчас разработчики постарались на славу. Кузов удлинили на 1230 мм, подкатив под него третью ось. Индекс указывает, что она тоже стала ведущей. Грузоподъемность по сравнению с базовой версией утроилась и составляет 3000 кг (из них 1200 – запас воды). Полная масса – 5600 кг.

Надстройка, занявшая место открытого кузова, специально сделана низкой. Высота машины, 1850 мм, позволяет беспрепятственно заезжать на крытые и подземные парковки. Правда, там у «пожарки» уже могут возникнуть сложности с маневрированием.

Внедорожное шасси и силовой бампер спереди подразумевают, что машина может работать и на бездорожье. Например, на лесных пожарах.

Пожарную машину Hiload 6×6 на базе пикапа Toyota Hilux подготовила британская фирма ProSpeed.­

Интереснее всего установленная на автомобиле инновационная система Coldcut Cobra, придуманная для максимально эффективного тушения электромобилей.

Дело в том, что загоревшийся литий-ионный аккумулятор можно потушить в буквальном смысле только тоннами воды. Причем лучше всего не поливать его, а погрузить всю машину целиком на несколько суток в огромный бак с водой. И пока таких баков для выездов на место пожара не держат нигде в мире.

В ProSpeed разработали особый пробойник. С его помощью пожарные оперативно делают отверстие в полу машины и корпусе батареи. После чего вода под давлением в 300 бар направляется непосредственно к воспламенившимся ячейкам, охлаждая их и препятствуя распространению огня. По расчетам разработчиков, такой способ позволит обойтись всего 240 литрами воды и 10 минутами работы.