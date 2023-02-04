Автомобиль вспыхнул на ходу, на его тушение ушло 27 тыс. литров воды

Тем не менее, выгорела почти вся передняя часть, но могло быть и хуже.

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Tesla Model S загорелась во время движения по шоссе в Сакраменто (штат Калифорния, США). Пожарные прибыли на место происшествия и использовали 27 тыс. литров воды, чтобы потушить огонь, так как элементы батареи продолжали гореть.

Несмотря на все их усилия, на фотографиях видно, что передняя часть автомобиля просто расплавилась. К счастью, о пострадавших не сообщается.

Возгорания электромобилей пугают, хотя статистика показывает, что их бывает гораздо меньше, чем возгораний автомобилей с ДВС. Но, как известно, их труднее тушить, поскольку высоковольтные батареи вырабатывают собственный кислород во время пожара. Есть только два способа борьбы с ним: дать сгореть дотла или охладить батарею до такой степени, чтобы прекратилась реакция теплового разгона.

Пожарная служба Сакраменто не новичок в пожарах, связанных с электромобилями, прошлым летом был подобный случай. Тогда они использовали бассейн с водой, чтобы охладить батарею и предотвратить ее повторное возгорание.

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После этого пожарная служба Сакраменто разработала руководство по тушению пожаров с электромобилями, включающее защитные меры, необходимые для обеспечения безопасности пожарных и других людей.

«После того, как Model S попала под воду, загорелась или попала в аварию, в результате которой повреждена высоковольтная батарея, всегда храните автомобиль на открытой площадке на расстоянии не менее 15 м от других объектов», — говорится в методичке.

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Источник: Autoevolution

Фото: пожарная служба метро Сакраменто





