Что немцы думают про наш новый Москвич

Журналист Auto, Motor und Sport протестировал JAC e-JS4 — электромобиль, который лег в основу Москвича 3е.

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JAC e-JS4 на первый взгляд — неприметный компактный кроссовер. Белый электромобиль из Китая, который тестирует журналист издания Auto, Motor und Sport, не производит особенного впечатления.

Автор текста напоминает, что китайская автомобильная компания Anhui Jianghuai Automobile Co., базирующаяся в Хэфэй, выпускает автомобили под этим именем с 1999 года, а помимо того JAC связана с Volkswagen в рамках совместного предприятия.

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Но JAC e-JS4 — это собственная разработка китайцев. Основан электромобиль на платформе для двигателя внутреннего сгорания, которую легко узнать по длинному переднему свесу.

Дизайн e-JS4 местами напоминает Hyundai и Citroën, например, световой графикой спереди и сзади, но подделкой это не выглядит.

Салон

Салон JAC e-JS4 просторен, достаточно места для ног, особенно сзади. Однако под панорамным стеклянным люком места для высоких пассажиров впритык. Багажник довольно большой — 520 литров. Но багаж приходится переносить через довольно высокий порог задней двери. Если сложить раздельную спинку заднего сиденья, образуется неудобная ступенька.

Расстояние до педалей регулируется электроприводом, а спинку приходится регулировать вручную. Рулевое колесо можно отрегулировать по высоте, но не по вылету, что мешает принять идеальное положение.

Цифровая приборная панель довольно информативна. Интерфейсы для смартфонов Android Auto и Apple CarPlay тоже есть на борту.

Двигатель

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Силовой агрегат еще нуждается в доводке. Электродвигатель мощностью 142 кВт (193 л.с.) приводит в движение передние колеса. Звучит хорошо, но плохо реализовано: если вы жмете на «газ», будь то с места или во время движения, поначалу ничего особенного не происходит, а затем — резкий рывок.

На борту есть система круиз-контроля, но ей не хватает датчиков для удержания дистанции. Вы напрасно будете искать систему предупреждения о слепых зонах или активную систему предупреждения о выходе из полосы движения — их тут нет.

Зарядка

Литий-ионный аккумулятор обеспечивает запас хода до 270 км.

Через разъем CCS на быстром зарядном устройстве 80-процентный уровень заполнения батареи должен быть достигнут за 45 минут.

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Вывод

Китайцы предлагают автомобиль, в котором много места, хорошее качество отделки. Машина относительно послушна в управлении, но управляемость можно было бы еще немного подтянуть, отмечает журналист.

Недочеты автомобиля можно было бы и «не заметить» при хорошей цене, но тут мимо — с учетом «экологического бонуса» просят за электрокар 39 995 евро (3 млн рублей). Это слишком дорого, считает немецкий журналист и утверждает, что в Швейцарии (которая не входит в ЕС) модель продается местным импортером за 34 989 франков (2,5 млн рублей). Вот за эти деньги он еще готов бы был рассмотреть такую покупку.

Ну а мы напомним, что у нас этот автомобиль продается, как Москвич 3e, и первые машины уже появились у дилеров за 3,5 млн рублей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube .

Источник: Auto,Motor und Sport

Фото: Depositphotos