Бензиновые Москвичи вызвали огромней интерес в регионах

Поставки кроссоверов в регионы должны начаться до конца января, но уже сейчас покупатели проявляют активный интерес к модели, рассказали в дилерских центрах. Люди записываются на тест-драйв, обзванивают автосалоны в попытке приобрести, в основном, бензиновые модели.
В середине января в Москве автомобили начали продавать в 11 дилерских центрах, которые определились по итогам заявочной кампании в октябре прошлого года.
К столице добавились еще 10 городов, где где будут продаваться автомобили возрожденной марки: Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Ижевск, Кемерово, Краснодар, Нижний Новгород, Набережные Челны, Ростов-на-Дону и Уфа.
Всего продажей и обслуживанием авто на территории России будет заниматься 21 дилерский центр. В ряде региональных салонов сообщили, что активные продажи они ожидают в марте, а пока готовят площадки под шоурумы.
В краснодарском «Юг-Авто» заявили о подготовке специального маршрута по городу для тех, кто решит протестировать Москвич перед покупкой. Здесь тёплый климат и поэтому местные дилеры рассчитывают на активные продажи Москвичей 3е. Но первыми в автосалонах появятся бензиновые версии в пяти цветах: белом, черном, красном, сером и голубом.
Дилеры говорят, что это выгодная покупка — за китайские машины масс-сегмента просят от 2 млн, рекомендованная цена собранного у нас бензинового Москвича на механике — от 1,97 млн рублей, на вариаторе — в 2,03 млн рублей, электромобиля — от 3,5 млн рублей.
- Власти Москвы рассказали, когда Москвич станет полностью отечественным.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: «Российская газета»
Фото: «За рулем»
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