Как возрождение «Москвича» скажется на российском авторынке: прогноз японских экспертов

Обновленному автозаводу сулят неплохое будущее.

Материалы по теме Москвич 3: стало ясно, насколько он интересен покупателям

Возрождение Москвича, пусть и в облике китайского автомобиля, поможет дать работу большому количеству людей.

Журналисты японского издания окунулись в историю Москвича и сошлись во мнении, что этот «вызывающий ностальгию народный автомобиль» возродит российский автопром.

Как считает японское СМИ, «Москва решила производить отечественные автомобили на заводах, которые раньше принадлежали иностранным предприятиям, после ухода ряда компаний из России».

Москвич 3 стал первым советским автомобилем, получившим вторую жизнь в облике китайского автомобиля. Современный Москвич представляет собой перелицованный китайский JAC JS4.

Кроссовер Москвич 3 будет выпущен в двух вариантах: на бензиновом двигателе и в электрической версии. Первые машины на бензиновом двигателе уже готовы к продаже по цене от 2 млн рублей.

Электрический Москвич 3 может обойтись покупателям примерно в 3 млн рублей.

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Источник: Yahoo News Japan

Фото: «За рулем», Wikipedia