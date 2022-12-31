Москвич 3: стало ясно, насколько он интересен покупателям — журнал За рулем

Москвич 3: стало ясно, насколько он интересен покупателям

Совсем недавно разрешилась интрига — назвали цены на кроссовер Москвич 3. Начинаться они будут с 1 970 000 рублей за версию с механикой.

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Эксперты авторынка сразу же принялись спорить, будет или нет пользоваться спросом такой автомобиль. А ведь обещают еще версию с вариатором за 2 035 000 руб. и электрокар за 3 500 000 рублей.

Мы поинтересовались у пользователей сайта «За рулем», готовы ли они купить Москвич 3 с МКП за 1 970 000 рублей.

Выяснилось, что 90% не готовы: 44% — потому что это слишком дорого, а 46% — в принципе не готовы. 5% будут ждать, пока Москвич 3 подешевеет, ведь есть надежда на локализацию модели. И только 5% такой автомобиль купят.

Москвич 3: стало ясно, насколько он интересен покупателям

Комментарий эксперта

Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы агентства «Автостат»:

Москвич 3: стало ясно, насколько он интересен покупателям
Могу говорить только за себя: такой автомобиль я покупать не буду. Во-первых, у меня уже есть машина, которую я приобрел новой, ей вот-вот исполнится три года. Во-вторых, она меня полностью устраивает. В-третьих, «Москвич» — это не тот бренд, который лично меня привлекает. Понятно, что это «китаец» (давайте говорить откровенно), который не имеет ничего общего с Москвичами советской эпохи, что пока очень сложно принять.

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Но это не значит, что новый Москвич вообще не вызывает у меня интереса — я бы с удовольствием взял его на тест-драйв. Возможно, после этого у меня будет другое восприятие модели. Пока же остается надеяться, что мы увидим продолжение истории возрожденной отечественной марки, а также Москвичи уже на собственной платформе. Поэтому я искренне желаю удачи всем, кто участвует в этом проекте.

Что касается объявленной цены, то в целом она соответствует тем прайсам, что есть и у аналогичных «китайцев», представленных на нашем рынке. Например, Москвич 3 оказывается чуть дешевле Chery Tiggo 4 PRO. При этом он имеет все шансы попасть в программу господдержки, а значит, стать еще привлекательнее в глазах покупателя.

Фото: Depositphotos

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