Москвич 3: стало ясно, насколько он интересен покупателям

Совсем недавно разрешилась интрига — назвали цены на кроссовер Москвич 3. Начинаться они будут с 1 970 000 рублей за версию с механикой.

Материалы по теме Что такое новый Москвич и стоит ли он своих денег (видео)

Эксперты авторынка сразу же принялись спорить, будет или нет пользоваться спросом такой автомобиль. А ведь обещают еще версию с вариатором за 2 035 000 руб. и электрокар за 3 500 000 рублей.

Мы поинтересовались у пользователей сайта «За рулем», готовы ли они купить Москвич 3 с МКП за 1 970 000 рублей.

Выяснилось, что 90% не готовы: 44% — потому что это слишком дорого, а 46% — в принципе не готовы. 5% будут ждать, пока Москвич 3 подешевеет, ведь есть надежда на локализацию модели. И только 5% такой автомобиль купят.

Комментарий эксперта

Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы агентства «Автостат»:

Материалы по теме Ликсутов: где и кто разрабатывает новую платформу Москвича

Но это не значит, что новый Москвич вообще не вызывает у меня интереса — я бы с удовольствием взял его на тест-драйв. Возможно, после этого у меня будет другое восприятие модели. Пока же остается надеяться, что мы увидим продолжение истории возрожденной отечественной марки, а также Москвичи уже на собственной платформе. Поэтому я искренне желаю удачи всем, кто участвует в этом проекте.

Что касается объявленной цены, то в целом она соответствует тем прайсам, что есть и у аналогичных «китайцев», представленных на нашем рынке. Например, Москвич 3 оказывается чуть дешевле Chery Tiggo 4 PRO. При этом он имеет все шансы попасть в программу господдержки, а значит, стать еще привлекательнее в глазах покупателя.

О плюсах и минусах Москвича 3 читайте здесь.

«За рулем» можно смотреть на YouTube .

Фото: Depositphotos