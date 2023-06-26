Авто до миллиона – 4 неубиваемых (и выгодных) модели

Миллион – это психологическая планка для многих покупателей, присматривающих автомобиль, который не будет обременительным в содержании. Найти такой реально. Причем не только среди легковых моделей, но и среди кроссоверов.

Volkswagen Polo

Отличное шасси, выверенная эргономика, просторный салон, вместительный багажник, медленно стареющая внешность – вот чем привлекал покупателей этот седан. А из-за российской сборки (модель выпускали на заводе Volkswagen в Калуге) и цены на новые машины были заманчивыми. Поэтому продавался Polo бойко. И, соответственно, на вторичке много предложений.

За 900 тысяч рублей можно найти пятилетний седан. С большой вероятностью под капотом будет атмосферный двигатель ЕА211 мощностью 110 л.с. Мотор 1.6 отличается неплохим ресурсом и избавился от болячки предшественника CFNA — стука поршневой группы. Встречаются и машины с турбомотором 1.4, но их доля несравнимо мала.

С двигателем 1.6 в паре работали либо пятиступенчатая механика, либо шестиступенчатый автомат Aisin. Обе коробки передач довольно надежны. Только в автомате не стоит забывать регулярно менять масло — каждые 50-60 тысяч км.

Откровенно слабых мест у автомобиля нет. Шасси и рулевое беспроблемные, электрика редко выкидывает фокусы, ржавчина на кузове даже в самых жестких условиях эксплуатации появляется не раньше, чем через 10-12 лет.

Главной проблемой остается большая популярность этого автомобиля у таксистов. Нужно внимательно изучить историю владения, чтобы автомобиль не был зарегистрирован на юрлицо.

Краска у Фольксвагена неплохо сопротивляется царапинам и сколам. Это особенно заметно на фоне сравнимых по ценам корейских одноклассников. Удобное рабочее место водителя — одно из главных достоинств Polo седана.

Renault Duster

Самый великовозрастный автомобиль в нашей подборке. За 900 тысяч рублей можно найти машину 2013-2014 года выпуска. Но если нужен полноприводный кроссовер с минимальным возрастом и пробегом (и с минимумом же проблем и затрат в эксплуатации) — это оптимальный выбор.

У Дастера первого поколения было три двигателя. Два бензиновых, объемом 1,6 л (102 л.с.) и 2,0 л (135 л.с.) и 1,5-литровый дизель К9К мощностью 90 л.с. Все моторы надежны, серьезных проблем с ними даже в таком возрасте не возникает. Конечно, если пробеги не переваливают (сильно!) за 200 тысяч км.

А вот с коробками передач ситуация иная. Механическая «шестиступка» надежна, а вот четырехступенчатый автомат – совсем нет.

Несмотря на то, что коробка появилась еще в 90-х годах, она не избавилась от врожденных болячек — слабой системы охлаждения и малого ресурса соленоидов управления.

Ходовая часть прочная и уверенно выдерживает плохие дороги. Да и кузов неплохо противостоит коррозии.

При покупке нужно проверить состояние крыши около пятой двери – тут часто образуются трещины в краске. Конструктивный недостаток. На многих машинах этот дефект уже устранен. Простенький салон плохо сопротивляется пробегу. А сиденье водителя не очень удобно.

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