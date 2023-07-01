Наши Нивы за границей – 11 неизвестных проектов

Лада Нива была одной из самых востребованных советских машин на Западе. И одной из тех, которую за границей переделывали особенно усердно.

Свои для чужих

Нивы, как и иные советские автомобили, для экспорта на заводе готовили тщательно. Делали и версию с правым рулем. Интересно, что в Великобритании первые Нивы продавали с левым рулем. Дилер торопился: спрос был уже высок, а завод не успел подготовить праворульную модификацию.

Принципиальных изменений в экспортные машины ВАЗ не вносил. Но именно в расчете на некоторые зарубежные рынки и местные налоговые законы создали версию ВАЗ-21211 с двигателем рабочим объемом 1,3 л мощностью 69 л.с., впервые появившимся на ВАЗ-21011. С таким агрегатом и без того не самый динамичный внедорожник стал еще медленнее. Но и сделали таких машин немного.

Автомобили отправляли на Запад со стандартными двигателями рабочим объемом 1,6 л, затем – 1,7 л. Но уже в 1990-е фирма «Лада-Экспорт» в подмосковном Чехове начала мелкосерийное производство ВАЗ-21215 с французским дизельным двигателем Peugeot XUD9 рабочим объемом 1,9 л мощностью 65 л.с. при 4500 об/мин.

Такие Нивы предназначали для экспорта, но предлагали и на внутреннем рынке. Однако ни за рубежом, ни на родине большего спроса на дизельные Нивы не было.

Дизельную Ниву из Чехова отличал еще и иной дизайн – на этом настаивали иностранные импортеры.

ВАЗ-21215 с дизелем Peugeot фирмы Lada-Export.

Салон красоты

Технику Нивы на Западе фактически не трогали. При всех внедорожных достоинствах советского автомобиля одним из главных преимуществ была низкая цена. А установка, скажем, иного мотора заметно удорожала автомобиль.

Хотя французская фирма Poch (один из самых активных западных импортеров Lada) ставила на некоторые машины дизели. Такие Нивы и сегодня встречаются на французском вторичном рынке.

Канадский тюнинг Лады Нивы.

Но обычно иностранный тюнинг сводился к внешним изменениям. Почти всегда ставили красивые колеса и приличные шины. В салон – более современные (чем заводские) рули. Кузова иногда перекрашивали, наносили модные в 1980-х полосы. Ставили релинги на крышу и кенгурятники. Порой переносили запаску из моторного отсека на заднюю стенку кузова.

Испанская Lada Niva iKRA.

Часто на Нивах меняли решетки радиатора и устанавливали накладки на пороги и колесные арки. Вариантов в разных странах - от Германии до Австралии - было множество.

Местные версии часто получали собственные имена. Самое забавное – британское Cossack («Казак»).

Lada Niva Cossaсk Cabrio британского рынка.

Самый необычный и смелый дизайн предложила французская фирма Poch. Та самая, что принадлежала неутомимому Жан-Жаку Поку и готовила гоночные Нивы для марафона Париж–Дакар.

Тюнинговая Lada Niva St Tropez напоминала компактный броневик. На бортах сделали ребра почти до уровня дверных ручек.

Большого спроса на автомобиль не было. Выглядел он спорно, а стоил заметно дороже стандартной Нивы.

Lada Niva St Tropez – cамая необычная Нива фирмы Poch.

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