5 наивных мифов о ГБО — вы тоже в это верили?

Некоторые автовладельцы считают, что после перевода автомобиля на газ можно не заправляться бензином, но это не так. О чем еще стоит узнать перед установкой ГБО?

Миф №1. Работа на газе увеличивает ресурс двигателя

На самом деле это миф лишь отчасти. Для поршневой группы двигателя газ является более предпочтительным топливом, а вот для выпускных клапанов – наоборот. Однако для продолжительной работы мотора без поломок необходима профессиональная настройка газового оборудования и регулярное его техобслуживание.

Лучше всего работать от газа будут двигатели, у которых клапаны с гидрокомпенсаторами. При отсутствии таковых регулировку клапанов необходимо делать чаще, чем это обозначено в регламенте.

Миф №2. 60-литровый баллон газа позволит проехать дальше, чем бензобак на 60 л

На самом деле это не так. В соотношении с бензином расход газа в литрах немного больше. А сам баллон в целях безопасности заправляется на 15% меньше от своего объема. Получается, что баллон объемом 60 литров будет заправлен на 50 литров. Эта регулировка задается при настройках ГБО, и нарушать ее водитель не имеет права.

Мера безопасности с недозаправкой баллона связана с тем, что газ при нагревании расширяется. Для предотвращения образования в баллоне избыточного давления и оставляется свободными 15% пространства.

Миф №3. Перевести на газ можно любой автомобиль

Если вы любите эксперименты, то установить ГБО можно и на Matiz с трехцилиндровым двигателем. Но будет ли в этом смысл? Ведь у этой модели и так небольшой расход бензина.

Существует несколько причин, из-за которых установка ГБО на автомобиль может быть затрудненной, невыгодной или вообще невозможной:

Компактные авто: мало места для расположения баллона, расход топлива и так невелик, экономия на заправке будет мизерной.

Дизельные авто: для запуска нужен некоторый объем солярки, от этого эффект от экономии топлива становится незначительным. Имеются дополнительные технические сложности установки ГБО на дизель.

Автомобилям с ГБО запрещено заезжать на подземные парковки.

Универсалы, кроссоверы, хэтчбеки и внедорожники после установки газового баллона утратят много полезного объема в багажном отсеке.

Установка ГБО на новый автомобиль приведет к утрате гарантии на двигатель, электрооборудование и даже кузов. Причина в том, что процесс монтажа комплекта газового оборудования предусматривает вмешательство в электронику, в кузове потребуются дополнительные отверстия, а двигатель будет работать на нештатном виде топлива.

Если вы планируете установить ГБО и в ближайшем будущем продавать автомобиль, то ни о какой окупаемости речи быть не может. Вы потратите деньги на установку и оформление ГБО. При этом не каждый покупатель соглашается приобретать машину на газовом топливе.

Миф №4. Автомобилю с ГБО не нужен бензин

И это неправда. Современные поколения ГБО предусматривают запуск двигателя и его прогрев до рабочей температуры с использованием штатного вида топлива. Так что перед тем как перевести автомобиль на газ, прикиньте, будет ли это выгодным для вас с учетом особенностей ваших поездок. Если ездите редко и на короткие расстояния, то выгоды не видать. При таком режиме эксплуатации зимой половина срока работы двигателя будет осуществляться на бензине.

Миф №5. Установил ГБО и езди сколько хочешь

Как и любое другое оборудование, ГБО нуждается в регулярном техобслуживании. Потребуется обращаться к «газовщикам» для замены фильтров и проверки регулировок не реже, чем каждые 10 000 км. Можно, конечно, игнорировать эту рекомендацию, но тогда двигатель будет работать всё хуже и ни о какой его долговечности не может быть и речи.

А в каком случае выгодно переводить автомобиль на газ?

Выгодной установка ГБО может быть для коммерческого транспорта с объемными двигателями и большим расходом топлива. Также на быструю окупаемость газового оборудования влияют большие пробеги.