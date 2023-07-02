На сколько подорожали самые популярные авто с пробегом – исследование «За рулем»
Повышение цен заметил каждый – с болью в сердце. Рынок б/у автомобилей примерно в четыре раза превышает по объему рынок новых автомобилей, если считать продажи в штуках, поэтому колебания цен на вторичке всегда были лучшим индикатором происходящего.
Благодаря тщательному анализу данных по объявлениям о продаже автомобилей на одной из крупнейших интернет-площадок Авито Авто, мы получили интересные результаты – и можем уверенно говорить о том, на сколько подорожали машины. Причем нас интересовал народный, самый массовый сегмент – автомобили ценой до 1,5 млн рублей.
Аналитики взяли период января-апреля 2023 года и аналогичный период 2020 года. Прошедшие три года были непростыми, а потому результаты анализа динамики рынка бюджетных автомобилей любопытные.
Во‑первых, самые бюджетные автомобили составляют ровно одну треть всего российского рынка автомобилей с пробегом.
Во‑вторых, весь пьедестал занят моделями производства АВТОВАЗа, что неудивительно.
В‑третьих, цены на б/у автомобили выросли заметно.
Бестселлеры вторичного авторынка
Самой востребованной моделью среди бюджетных автомобилей с пробегом в 2023 году ожидаемо стала Лада Приора. На ее долю пришлось 5,3% от общего спроса на автомобили с пробегом в ценовом сегменте до 1,5 млн рублей. Средняя цена на Приору в январе-апреле 2023 года составила 300 тысяч рублей, что на 39,5% выше показателей аналогичного периода 2020 года.
На втором месте – ВАЗ‑2114 Самара с долей спроса 3,7%. Средняя цена в сравнении с январем-апрелем 2020 года выросла на 34,8% и составила в 2023 году 155 тысяч рублей.
Третью строчку рейтинга занимает подорожавшая больше других Лада Гранта с долей спроса 2,9%. Средняя цена Гранты в январе-апреле текущего года – 545 тысяч рублей, что на 76,9% выше показателей аналогичного периода 2020 года.
Также в топ-10 вошли: ВАЗ-2107, Ford Focus, Hyundai Solaris, ВАЗ-2110, Лада Калина, Kia Rio, Лада-2112.
Топ-10 моделей по доле спроса на рынке автомобилей с пробегом в ценовом сегменте до 1,5 млн рублей, январь-апрель 2023 года (данные Авито Авто)
|
Бренд
|
Модель
|
Доля спроса модели в сегменте
|
Средняя цена (руб.)
|
Динамика средней цены в сравнении с январем-апрелем 2020 года
|
ВАЗ (Лада)
|
Приора
|
5,3%
|
300 000
|
+39,5%
|
ВАЗ (Лада)
|
2114 Самара
|
3,7%
|
155 000
|
+34,8%
|
ВАЗ (Лада)
|
Гранта
|
2,9%
|
545 000
|
+76,9%
|
ВАЗ (Лада)
|
2107
|
2,5%
|
90 000
|
+63,6%
|
Ford
|
Focus
|
2,5%
|
525 000
|
+52,2%
|
Hyundai
|
Solaris
|
2,2%
|
799 000
|
+59,8%
|
ВАЗ (Лада)
|
2110
|
2,2%
|
110 000
|
+46,7%
|
ВАЗ (Лада)
|
Калина
|
2,2%
|
270 000
|
+38,5%
|
Kia
|
Rio
|
1,9%
|
799 000
|
+56,7%
|
ВАЗ (Лада)
|
2112
|
1,8%
|
125 000
|
+38,9%
Выводы
Средневзвешенное увеличение цен на самые популярные модели автомобилей с пробегом за эти три года составило ровно 50%. А средневзвешенная цена «народного» автомобиля на вторичном рынке в 2023 году составила 350 тысяч рублей с копейками. Именно вокруг этой цены и сосредоточен основной спрос на машины в России.
Вот почему мы так часто слышим призывы выпустить современный автомобиль не дороже 300–400 тысяч рублей. Большинство жителей нашей страны не имеют достаточных средств, чтобы купить новый автомобиль за два, три и более миллионов рублей. Откуда? Даже в кредит не потянуть!
Поэтому большая часть автомобилей продается на вторичном рынке по более-менее доступным ценам. А это, в свою очередь, дает возможность утверждать, что увеличение цен на автомобили эконом-сегмента на 50% за последние три года – это справедливое рыночное равновесие, которое устраивает как продавцов, так и покупателей. Хотя покупателям, конечно же, всегда хочется подешевле.
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