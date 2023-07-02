На сколько подорожали самые популярные авто с пробегом – исследование «За рулем»

За последние три года доступные машины на вторичке подорожали в полтора раза.

Повышение цен заметил каждый – с болью в сердце. Рынок б/у автомобилей примерно в четыре раза превышает по объему рынок новых автомобилей, если считать продажи в штуках, поэтому колебания цен на вторичке всегда были лучшим индикатором происходящего.

Благодаря тщательному анализу данных по объявлениям о продаже автомобилей на одной из крупнейших интернет-площадок Авито Авто, мы получили интересные результаты – и можем уверенно говорить о том, на сколько подорожали машины. Причем нас интересовал народный, самый массовый сегмент – автомобили ценой до 1,5 млн рублей.

Аналитики взяли период января-апреля 2023 года и аналогичный период 2020 года. Прошедшие три года были непростыми, а потому результаты ­анализа динамики рынка бюджетных автомобилей любопытные.

Во‑первых, самые бюджетные автомобили составляют ровно одну треть всего российского рынка автомобилей с пробегом.

Во‑вторых, весь пьедестал занят моделями производства АВТОВАЗа, что неудивительно.

В‑третьих, цены на б/у автомобили выросли заметно.

Бестселлеры вторичного авторынка

Самой востребованной моделью среди бюджетных автомобилей с пробегом в 2023 году ожидаемо стала Лада Приора. На ее долю пришлось 5,3% от общего спроса на авто­мобили с пробегом в ценовом сегменте до 1,5 млн рублей. Средняя цена на Приору в январе-апреле 2023 года составила 300 тысяч рублей, что на 39,5% выше показателей аналогичного периода 2020 года.

На втором месте – ВАЗ‑2114 Самара с долей спроса 3,7%. Средняя цена в сравнении с январем-апрелем 2020 года выросла на 34,8% и составила в 2023 году 155 тысяч рублей.

Третью строчку рейтинга занимает подорожавшая больше других Лада Гранта с долей спроса 2,9%. Средняя цена Гранты в январе-апреле текущего года – 545 тысяч рублей, что на 76,9% выше показателей аналогичного периода 2020 года.

Также в топ-10 вошли: ВАЗ-2107, Ford Focus, Hyundai Solaris, ВАЗ-2110, Лада Калина, Kia Rio, Лада-2112.

Топ-10 моделей по доле спроса на рынке автомобилей с пробегом в ценовом сегменте до 1,5 млн рублей, январь-апрель 2023 года (данные Авито Авто)

Бренд Модель Доля спроса модели в сегменте Средняя цена (руб.) Динамика средней цены в сравнении с январем-апрелем 2020 года ВАЗ (Лада) Приора 5,3% 300 000 +39,5% ВАЗ (Лада) 2114 Самара 3,7% 155 000 +34,8% ВАЗ (Лада) Гранта 2,9% 545 000 +76,9% ВАЗ (Лада) 2107 2,5% 90 000 +63,6% Ford Focus 2,5% 525 000 +52,2% Hyundai Solaris 2,2% 799 000 +59,8% ВАЗ (Лада) 2110 2,2% 110 000 +46,7% ВАЗ (Лада) Калина 2,2% 270 000 +38,5% Kia Rio 1,9% 799 000 +56,7% ВАЗ (Лада) 2112 1,8% 125 000 +38,9%

Выводы

Средневзвешенное увеличение цен на самые популярные модели автомобилей с пробегом за эти три года составило ровно 50%. А средневзвешенная цена «народного» автомобиля на вторичном рынке в 2023 году составила 350 тысяч рублей с копейками. Именно вокруг этой цены и сосредоточен основной спрос на машины в России.

Вот почему мы так часто слышим призывы выпустить современный автомобиль не дороже 300–400 тысяч рублей. Большинство жителей нашей страны не имеют достаточных средств, чтобы купить новый автомобиль за два, три и более миллионов рублей. Откуда? Даже в кредит не потянуть!

Поэтому большая часть автомобилей продается на вторичном рынке по более-менее доступным ценам. А это, в свою очередь, дает возможность утверждать, что увеличение цен на автомобили эконом-сегмента на 50% за последние три года – это справедливое рыночное равновесие, которое устраивает как продавцов, так и покупателей. Хотя покупателям, конечно же, всегда хочется подешевле.