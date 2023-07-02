#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФКитайские автоПро маслоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
4 из 5 новых автомобилей в Белоруссии — Geely4 из 5 новых автомобилей в Белоруссии — Geely
Практически весь белорусский рынок представлен...
Российские туристы нашли замену европейским курортамРоссийские туристы нашли замену европейским курортам
Золотое кольцо России стало для российских...
Анонсирован Kia Seltos нового поколенияАнонсирован Kia Seltos нового поколения
Автомобиль достаточно сильно отличается от...

На сколько подорожали самые популярные авто с пробегом – исследование «За рулем»

За последние три года доступные машины на вторичке подорожали в полтора раза.

За РулемВ мае траты россиян на авто с пробегом выросли на 85%

Повышение цен заметил каждый – с болью в сердце. Рынок б/у автомобилей примерно в четыре раза превышает по объему рынок новых автомобилей, если считать продажи в штуках, поэтому колебания цен на вторичке всегда были лучшим индикатором происходящего.

Благодаря тщательному анализу данных по объявлениям о продаже автомобилей на одной из крупнейших интернет-площадок Авито Авто, мы получили интересные результаты – и можем уверенно говорить о том, на сколько подорожали машины. Причем нас интересовал народный, самый массовый сегмент – автомобили ценой до 1,5 млн рублей.

Аналитики взяли период января-апреля 2023 года и аналогичный период 2020 года. Прошедшие три года были непростыми, а потому результаты ­анализа динамики рынка бюджетных автомобилей любопытные.

За РулемПоявился незаменимый гаджет для любителей загородного отдыхаЗа РулемМоторное масло, которое не подведет даже на бездорожьеЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Во‑первых, самые бюджетные автомобили составляют ровно одну треть всего российского рынка автомобилей с пробегом.

Во‑вторых, весь пьедестал занят моделями производства АВТОВАЗа, что неудивительно.

В‑третьих, цены на б/у автомобили выросли заметно.

За Рулем

Бестселлеры вторичного авторынка

Самой востребованной моделью среди бюджетных автомобилей с пробегом в 2023 году ожидаемо стала Лада Приора. На ее долю пришлось 5,3% от общего спроса на авто­мобили с пробегом в ценовом сегменте до 1,5 млн рублей. Средняя цена на Приору в январе-апреле 2023 года составила 300 тысяч рублей, что на 39,5% выше показателей аналогичного периода 2020 года.

За Рулем5 критериев, которые важны при покупке авто с пробегом

На втором месте – ВАЗ‑2114 Самара с долей спроса 3,7%. Средняя цена в сравнении с январем-апрелем 2020 года выросла на 34,8% и составила в 2023 году 155 тысяч рублей.

Третью строчку рейтинга занимает подорожавшая больше других Лада Гранта с долей спроса 2,9%. Средняя цена Гранты в январе-апреле текущего года – 545 тысяч рублей, что на 76,9% выше показателей аналогичного периода 2020 года.

Также в топ-10 вошли: ВАЗ-2107, Ford Focus, Hyundai Solaris, ВАЗ-2110, Лада Калина, Kia Rio, Лада-2112.

Топ-10 моделей по доле спроса на рынке автомобилей с пробегом в ценовом сегменте до 1,5 млн рублей, январь-апрель 2023 года (данные Авито Авто)

Бренд

Модель

Доля спроса модели в сегменте

Средняя цена (руб.)

Динамика средней цены в сравнении с январем-апрелем 2020 года

ВАЗ (Лада)

Приора

5,3%

300 000

+39,5%

ВАЗ (Лада)

2114 Самара

3,7%

155 000

+34,8%

ВАЗ (Лада)

Гранта

2,9%

545 000

+76,9%

ВАЗ (Лада)

2107

2,5%

90 000

+63,6%

Ford

Focus

2,5%

525 000

+52,2%

Hyundai

Solaris

2,2%

799 000

+59,8%

ВАЗ (Лада)

2110

2,2%

110 000

+46,7%

ВАЗ (Лада)

Калина

2,2%

270 000

+38,5%

Kia

Rio

1,9%

799 000

+56,7%

ВАЗ (Лада)

2112

1,8%

125 000

+38,9%

Выводы

За РулемКроссоверы и внедорожники с пробегом – названы самые популярные

Средневзвешенное увеличение цен на самые популярные модели автомобилей с пробегом за эти три года составило ровно 50%. А средневзвешенная цена «народного» автомобиля на вторичном рынке в 2023 году составила 350 тысяч рублей с копейками. Именно вокруг этой цены и сосредоточен основной спрос на машины в России.

Вот почему мы так часто слышим призывы выпустить современный автомобиль не дороже 300–400 тысяч рублей. Большинство жителей нашей страны не имеют достаточных средств, чтобы купить новый автомобиль за два, три и более миллионов рублей. Откуда? Даже в кредит не потянуть!

За РулемНародный автомобиль за 500 тысяч рублей: каким он должен быть?

Поэтому большая часть автомобилей продается на вторичном рынке по более-менее доступным ценам. А это, в свою очередь, дает возможность утверждать, что увеличение цен на автомобили эконом-сегмента на 50% за последние три года – это справедливое рыночное равновесие, которое устраивает как продавцов, так и покупателей. Хотя покупателям, конечно же, всегда хочется подешевле.

  • Российскому рынку требуется более двух миллионов новых машин ежегодно. Как поднять отечественный автопром? Вот очевидное решение.
  • «За рулем» можно читать в Одноклассниках

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПетр Шкуматов
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0