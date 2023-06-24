Как поднять автопром? Снизить цены на автомобили!

И это самое очевидное решение для отечественного рынка, которому требуется под два миллиона новых машин ежегодно. При этом реальные продажи не достигают и миллиона — включая ввезенные из-за рубежа.

Прошедший в середине июня Петербургский международный экономический форум оказался весьма богатым на автомобильные события. Главное из них – стратегическая сессия «Российский автопром: настоящее и будущее».Вот самое важное из сказанного.

Что имеем

Все признают устойчивый тренд на восстановление автомобильного рынка – прежде всего за счет отложенного спроса. Так, в январе-мае этого года зарегистрировано 414 тысяч новых легковых машин – против 390 тысяч за тот же период 2022 года.

Но структура рынка меняется. Если раньше доля вновь ввозимых в страну бэушных автомобилей не превышала 10% от общего объема рынка (новые + ввезенные б/у), то теперь она достигает 30%. Так, с января по май в стране было зарегистрировано 588 тысяч машин (новых и б/у) против 446 тысяч за тот же период 2022 года. Происходит активное замещение новых автомобилей – люди всё чаще покупают «бэушки».

Второй очевидный вывод: в общем объеме продаж резко снизилась доля машин российского производства. Если прежде она составляла около 75%, то теперь от месяца к месяцу гуляет в пределах 33–40%. А Стратегия развития автопрома подразумевает, что к 2025 году этот показатель должен быть почти вдвое выше и достигать 60%. Как его достигнуть?

Потенциальные производственные мощности огромны, даже избыточны – превышают 2,7 млн легковых машин в год. Это кадры, технологии, цепочки внутрипроизводственных процессов.

Перезапускать простаивающие производства надо как можно быстрее – чтобы сохранить рабочие коллективы, которые уже долго сидят без дела. А еще нужно приглашать новых партнеров – понятное дело, с Востока – для организации выпуска критических комплектующих.

Это позиция Минпромторга. А что думают автозаводы?

Помогите!

Лейтмотивом выступлений всех представителей автозаводов звучала мольба о помощи. Вот главное из сказанного:

1. Нынешняя регуляторная политика стимулирует импорт автомобилей, а не производство в России. Никто из зарубежных производителей не хочет вкладываться в локализацию.

2. Нужны барьеры против прямого импорта (повышение утилизационного сбора и таможенных пошлин).

3. Нельзя оказывать господдержку под обещания будущего: пока не достигнута определенная степень локализации – никаких преференций заводам.

4. При совместной с иностранцами локализации производства контрольный пакет акций предприятий и права на интеллектуальную собственность должны находиться в руках российских акционеров.

5. Нужно совершенствовать систему госзакупок. Она должна распространяться не только на покупку автотранспорта, но также на его аренду и на услуги перевозок – чтобы госструктуры не пользовались этими лазейками, арендуя для своих нужд Мерседесы и BMW.

6. Нужно объединяться и «вскладчину» инвестировать в производство комплектующих либо приглашать зарубежные фирмы, которые построят заводы под крупные «коллективные» объемы заказов.

7. Для успешной работы нужен рынок объемом как минимум 1,8 млн новых автомобилей в год.

А мы?

Всё сказанное – верно. Наши автозаводы нуждаются в поддержке. Насторожило меня лишь одно: никто из присутствующих ни разу не обмолвился о покупателях и о ценах на автомобили. Словно промышленность развивается ради развития промышленности.

Никто из сторонников защиты российского рынка от импорта не ведет разговор в таком ключе: если мы получим от государства такую-то регуляторную поддержку и субсидии в таком-то объеме, то мы увеличим производство автомобилей на столько-то процентов и сможем продавать их на столько-то дешевле.

Конечно, ход мысли понятен: чем успешнее будут работать наши автозаводы и их смежники, тем больше будет рабочих мест, тем больше будет сделано автомобилей и тем лучше будет насыщен рынок. И это абсолютно верная схема. Но ведь все эти автомобили еще нужно кому-то продать, а пока дешевых или хотя бы относительно доступных легковых машин на горизонте не видно – не считая Весты, практически все новые машины дороже 2 млн рублей.

Между тем, хорошо известно, что локализация производства при относительно небольших объемах выпуска приводит не к снижению, а к увеличению себестоимости. Только по-настоящему большие объемы выпуска могут дать тот самый эффект масштаба. А в 2023 году в лучшем случае будет продано около миллиона новых автомобилей – всех вместе, включая ввезенные из-за рубежа. Миллион или меньше – а нужно вдвое больше! Где взять платежеспособных покупателей?

Пока ответа на этот вопрос нет. Но у меня есть предложение: продавать автомобили дешевле.

Прислушаются ли?