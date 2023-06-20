В 2025 году доля отечественных машин в России составит не менее 60%

Об этом напомнил замглавы Минпромторга Альберт Каримов.

Доля отечественных автомобилей в России должна достигнуть не менее 60% в 2025 году, сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов на сессии «Российский автопром: настоящее и будущее», которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.

Это задача была прописана в стратегии, которая утверждена в конце прошлого года правительством, напомнил чиновник. Страна должна не только достигнуть отметки не менее 60% на рынке легковых автомобилей в 2025 году, но и дальше ее наращивать.

Сейчас доля автомобилей российской сборки в объеме продаж всех новых и вновь ввезенных подержанных – то есть общего притока машин на рынок – не более 40%.

Если раньше доля вновь ввезенных бэушек была 10%, то сейчас она доходит до 30%. И происходит замещение – покупатели мигрируют от покупки новых авто в сторону покупки бэушек, в том числе японских.

Препятствием для увеличения это доли стала локализация, с которой проблема есть у всех производителей. Говорят о том, что рынок маленький и локализовывать тут машины невыгодно. Большинству пришедших на наш рынок компаний машины проще ввозить, чем выпускать на месте.

Для локализации нужен рынок от 1 млн 800 тысяч авто. Тогда можно уговорить каких-то партнеров на выпуск автокомпонентов. Поэтому и поступило предложение от «Соллерса» договариваться автопроизводителям между собой. Под суммарно большой заказ комплектующих появится больше желающих для дальнейшей локализации отсутствующих в России технологий и компонентов для автопрома.

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Фото: ZavodMoskvich