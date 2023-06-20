«Соллерс» предлагает автопроизводителям объединиться

Это необходимо сделать для совместной работы в части производства компонентов.

«Соллерс» считает целесообразным объединить усилия крупнейших российских автопроизводителей. Одним из вариантов гендиректор компании Николай Соболев назвал создание инвестиционного консорциума.

По его мнению, в России сейчас отсутствует ряд критических технологий в автопроме, и, чтобы их привнести, нужен эффект масштаба. Он предлагает выбрать технологического партнера и вместе вкладываться в разработку и производство.

Соболев также считает, что такому объединению автопроизводителей необходима господдержка.

Топ-менеджер «Соллерса» уточнил, что предложение подразумевает не просто кооперацию в части НИОКР, а объединения усилий ключевых игроков автопрома «по локализации тех технологий и компонентов, которых у нас сейчас вообще нет». В частности, технологий в области активной и пассивной безопасности, электронных систем управления.

Соболев пообещал в ближайшее время сформулировать озвученные предложения для их дальнейшей проработки.

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Источник: Интерфакс

Фото: Sollers