Был ГАЗ – стал ТАЗ: причудливая смесь эстонского с нижегородским
Базовые нижегородские шасси всегда пользовались спросом на различных предприятиях, пытавшихся самостоятельно изготавливать что-то необычное. Примерно так в 80‑е годы на Тартуском авторемонтном заводе (Эстония) и появился фургон ТА‑3760 на узлах ГАЗ‑53.
При этом шасси всё же дорабатывали – удлиняли раму, усиливали рессоры и так далее. Про дизайн лучше ничего не говорить, однако неказистые фургоны исправно трудились в самых разных вариантах исполнения.
Выпуск прекратили в 1992 году – после распада СССР.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что На АВТОВАЗе выпускали офис на колесах?
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Фото: из архива «За рулем»
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