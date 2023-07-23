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Был ГАЗ – стал ТАЗ: причудливая смесь эстонского с нижегородским

Для фургона красота – не главное, решили в Тарту. И смастерили небывалый по практичности автомобиль на шасси горьковского грузовика.

ТАЗ - а ведь такой был и выпускал автомобили

Базовые нижегородские шасси всегда пользовались спросом на различных предприятиях, пытавшихся самостоятельно изготавливать что-то необычное. Примерно так в 80‑е годы на Тартуском авторемонтном заводе (Эстония) и появился фургон ТА‑3760 на узлах ГАЗ‑53.

При этом шасси всё же дорабатывали – удлиняли раму, усиливали рессоры и так далее. Про дизайн лучше ничего не говорить, однако неказистые фургоны исправно трудились в самых разных вариантах исполнения.

Выпуск прекратили в 1992 году – после распада СССР.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что На АВТОВАЗе выпускали офис на колесах?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected]

Фото: из архива «За рулем»

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За РулемКолодочкин Михаил
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