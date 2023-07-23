Был ГАЗ – стал ТАЗ: причудливая смесь эстонского с нижегородским

Для фургона красота – не главное, решили в Тарту. И смастерили небывалый по практичности автомобиль на шасси горьковского грузовика.

Базовые нижегородские шасси всегда пользовались спросом на различных предприятиях, пытавшихся самостоятельно изготавливать что-то необычное. Примерно так в 80‑е годы на Тартуском авторемонтном заводе (Эстония) и появился фургон ТА‑3760 на узлах ГАЗ‑53.

При этом шасси всё же дорабатывали – удлиняли раму, усиливали рессоры и так далее. Про дизайн лучше ничего не говорить, однако неказистые фургоны исправно трудились в самых разных вариантах исполнения.

Выпуск прекратили в 1992 году – после распада СССР.

Бесхитростный дизайн позволял обойтись без кузовных панелей глубокой вытяжки

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что На АВТОВАЗе выпускали офис на колесах?

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Фото: из архива «За рулем»