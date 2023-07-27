«Жигули» для США, которые от нас скрывали

В начале 80‑х годов на ВАЗе создали забавную модификацию «шестерки» ВАЗ‑2106 — двухдверный пикап.

Пикапы, как известно, всегда были популярны в Америке. Но не у нас. С самого начала было понятно, что до серии такая машинка никогда не доберется: кабина – двухместная, а в кузове – раскладывающаяся палатка.

Ничего принципиально нового, кроме туристского предназначения, в таком автомобильчике не было, но в качестве концепт-кара он вполне годился. Да и необычный по тем времена цвет «серебристый металлик» этому способствовал.

Был изготовлен всего один экземпляр: в отношении мелкосерийного производства коллективный разум проголосовал против.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что На АВТОВАЗе выпускали офис на колесах?

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Фото: из архива «За рулем»