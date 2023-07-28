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Забытый проект из СССР для прокладки труб: аналогов, конечно, нет!

Грузовой автомобиль НАМИ‑0127 имел явно нетрадиционную «ориентацию» – речь, конечно, о его шарнирно-сочлененной раме.

Из Гранты сделали седельный тягач

Автопоезда с колесной формулой 12×8 предназначались для перевозки труб в ходе строительства газопроводов в труднодоступной местности, в частности, в песчаных пустынях. А применение схемы поворота с изломом рамы позволило существенно упростить ходовую часть многоосного грузовика по сравнению с полноприводными автомобилями обычной конструкции.

Минимальный средний радиус поворота составлял 10,24 м – конкуренты были гораздо более неповоротливыми. Такие автомобили, переоборудованные в автопоезда-плететрубовозы с двухосными роспусками, испытывали в реальных условиях на строительстве газопровода в Средней Азии. Было отмечено, что тягач без прицепа мог преодолевать бархан крутизной аж 16 градусов. Но машина не пошла в серию. Формальная причина – сложность в изготовлении и эксплуатации.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что На АВТОВАЗе выпускали офис на колесах?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected]

Фото: НАМИ

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За РулемКолодочкин Михаил
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