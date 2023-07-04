#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФКитайские автоПро маслоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
МВД утвердило порядок ограничения прав за неявку в военкоматМВД утвердило порядок ограничения прав за неявку в военкомат
Информация об ограничении для военнообязанного...
Никто (ну, почти) не помнит этот пункт ПДД – проверьте себяНикто (ну, почти) не помнит этот пункт ПДД – проверьте себя
В реальной жизни мало кто решится на такой...
Чем удивил салон Lada Vesta NG – 3 приятные новостиЧем удивил салон Lada Vesta NG – 3 приятные новости
Автомобиль уже поступил в продажу, но по...

Чем удивил салон Lada Vesta NG – 3 приятные новости

Автомобиль уже поступил в продажу, но по завышенной цене: АВТОВАЗ обещал разобраться.

За РулемВаш автомобиль собирает кучу данных о вас

На сайте АВТОВАЗа цены на новую Весту следующие: от 1 240 000 рублей. За эти деньги предлагается седан с 90-сильным двигателем, системой ABS, кондиционером и двумя подушками. Топовый 106-сильный Cross обойдется в 1 680 000 рублей.

На деле дилеры накручивают сверху 300-400 тысяч рублей, что, конечно же, не может не мешать продажам, и АВТОВАЗ обещал повлиять на ценообразование в салонах. И это стоит сделать, так как в начале 2024 года в продажу поступит Веста с двигателем 1.8 и вариатором, которая по прайсу завода будет стоить, наверное, около 1,9 млн рублей. Если не приструнить дилеров, в какую сумму такой автомобиль обойдется покупателям?

За РулемПоявился незаменимый гаджет для любителей загородного отдыхаЗа РулемМоторное масло, которое не подведет даже на бездорожьеЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

А покупать новую Весту можно и даже нужно, уверен главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков. В частности, в салоне он нашел три очень важных улучшения, которые понравятся покупателям.

За Рулем

За РулемПочему запрет на ввоз машин из Европы не сработает

1. Теперь материалы отделки салона приятны на ощупь. Верх передней панели сделан из мягкого пластика, как и дверные карты. Подлокотники стали шире и удобнее. И все это значительно улучшило звукоизоляцию и даже звучание штатной аудиосистемы. Приятный бонус – цвет потолка, который теперь может быть не только светлым, но и черным.

2. Мультимедийная система в топовых Вестах получила 10-дюймовый вертикальный планшет. А над самой мультимедиа трудились специалисты не только АВТОВАЗа, но и Яндекса, которые добавили туда онлайн-навигацию и помощницу Алису. Есть здесь и Apple CarPlay с Android Auto. Причем авторизация занимает минимум времени – надо лишь навести камеру смартфона на QR-код на экране мультимедиа.

3. Третьей приятностью стала 10-дюймовая цифровая панель приборов, которой нет ни у одного другого представителя класса.

Мнение эксперта

За Рулем

— Меня просто убила цифровая панель приборов, которую ставят на машины в высоких комплектациях. На нее можно выводить карту навигационной системы. До тех пор, пока навигация не нужна, между спидометром и тахометром может отображаться любая выбранная водителем информация – например, о расходе топлива.

Нажал кнопку на руле – и вот между тахометром и спидометром появляется навигационная Яндекс-карта: с подсказками, с трафиком – в реальном времени!

А если вам такая карта мала, ее можно растянуть на весь дисплей – на все 10 дюймов! До сих пор таких возможностей на автомобилях этого ценового сегмента не было. Да и сейчас нет – такие приборы имеет только Веста.

Пассажир может в это время бродить по дебрям мультимедийной системы, выбирать любимую радиостанцию, менять настройки – а перед глазами водителя по-прежнему будет карта и будет исправно работать навигация.

О других особенностях новой Лады Весты читайте в июльском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

Материал подготовлен по мотивам статьи Максима Кадакова «Ключ положи!», опубликованной в журнале «За рулем» №7/2023.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 7
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

-18