Чем удивил салон Lada Vesta NG – 3 приятные новости
На сайте АВТОВАЗа цены на новую Весту следующие: от 1 240 000 рублей. За эти деньги предлагается седан с 90-сильным двигателем, системой ABS, кондиционером и двумя подушками. Топовый 106-сильный Cross обойдется в 1 680 000 рублей.
На деле дилеры накручивают сверху 300-400 тысяч рублей, что, конечно же, не может не мешать продажам, и АВТОВАЗ обещал повлиять на ценообразование в салонах. И это стоит сделать, так как в начале 2024 года в продажу поступит Веста с двигателем 1.8 и вариатором, которая по прайсу завода будет стоить, наверное, около 1,9 млн рублей. Если не приструнить дилеров, в какую сумму такой автомобиль обойдется покупателям?
А покупать новую Весту можно и даже нужно, уверен главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков. В частности, в салоне он нашел три очень важных улучшения, которые понравятся покупателям.
1. Теперь материалы отделки салона приятны на ощупь. Верх передней панели сделан из мягкого пластика, как и дверные карты. Подлокотники стали шире и удобнее. И все это значительно улучшило звукоизоляцию и даже звучание штатной аудиосистемы. Приятный бонус – цвет потолка, который теперь может быть не только светлым, но и черным.
2. Мультимедийная система в топовых Вестах получила 10-дюймовый вертикальный планшет. А над самой мультимедиа трудились специалисты не только АВТОВАЗа, но и Яндекса, которые добавили туда онлайн-навигацию и помощницу Алису. Есть здесь и Apple CarPlay с Android Auto. Причем авторизация занимает минимум времени – надо лишь навести камеру смартфона на QR-код на экране мультимедиа.
3. Третьей приятностью стала 10-дюймовая цифровая панель приборов, которой нет ни у одного другого представителя класса.
Мнение эксперта
— Меня просто убила цифровая панель приборов, которую ставят на машины в высоких комплектациях. На нее можно выводить карту навигационной системы. До тех пор, пока навигация не нужна, между спидометром и тахометром может отображаться любая выбранная водителем информация – например, о расходе топлива.
Нажал кнопку на руле – и вот между тахометром и спидометром появляется навигационная Яндекс-карта: с подсказками, с трафиком – в реальном времени!
А если вам такая карта мала, ее можно растянуть на весь дисплей – на все 10 дюймов! До сих пор таких возможностей на автомобилях этого ценового сегмента не было. Да и сейчас нет – такие приборы имеет только Веста.
Пассажир может в это время бродить по дебрям мультимедийной системы, выбирать любимую радиостанцию, менять настройки – а перед глазами водителя по-прежнему будет карта и будет исправно работать навигация.
О других особенностях новой Лады Весты читайте в июльском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.
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Материал подготовлен по мотивам статьи Максима Кадакова «Ключ положи!», опубликованной в журнале «За рулем» №7/2023.
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Отзывы о LADA Vesta (30)
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.