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Какую коробку передач легче перегреть в жару?

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Читатель «За рулем» задал актуальный вопрос:

— Кто сильнее склонен к перегреву в жару – вариатор или ­гидромеханический автомат?

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Ответ эксперта

Алексей Ревин, редактор:

И в вариаторах, и в гидроавтоматах (в вариаторах – не всегда, но чаще всего) используется гидротрансформатор. Интенсивное перемешивание жидкости в нем приводит к значительному тепловыделению. В автоматических коробках, особенно в современных, многоступенчатых, система управления постоянно меняет передачи при чуть изменившихся условиях движения с целью экономии топлива. Это приводит к постоянному срабатыванию фрикционов, что повышает тепловыделение.

В вариаторе поток мощности неразрывен за счет постоянного сцепления шкивов с ремнем или цепью, а потому тепловыделение сравнительно невелико. Поэтому в сравнимых условиях вариатор будет немного «холоднее» АКП.

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Фото: АВТОВАЗ

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За РулемРевин Алексей
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