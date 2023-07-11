Инспектор требует убрать патриотические наклейки со стекол авто – он прав?
На стекла машины наклеил символы спецоперации в виде букв «V» и «Z». Инспекторы заставляют убрать, говорят, что не положено по стандарту. Отменять надо такой стандарт, который дискредитирует нашу армию!
Сергей Алексеевич, г. Самара
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Вы не указали, на какие конкретно стекла наклеили символы.
Если они попали в поле обзора с места водителя, то претензии сотрудников Госавтоинспекции правомерны.
Несмотря на то, что данное поле действительно определяется межгосударственным стандартом (ГОСТ 33988–2016 «Автомобильные транспортные средства. Обзорность с места водителя. Технические требования и методы испытаний»), требование о запрете устанавливать предметы и наносить покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя, содержатся в пункте 7.3 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, являющегося приложением к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.
Таким образом, публичное проявление вами патриотических чувств не запрещается, но не должно создавать опасности для дорожного движения.
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Фото: Unsplash и «За рулем»
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