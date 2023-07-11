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Инспектор требует убрать патриотические наклейки со стекол авто – он прав?

Вопрос читателя «За рулем» мы передали в Госавтоинспекцию и получили официальный ответ.

На стекла машины наклеил символы спецоперации в виде букв «V» и «Z». Инспекторы заставляют убрать, говорят, что не положено по стандарту. Отменять надо такой стандарт, который дискредитирует нашу армию!

Сергей Алексеевич, г. Самара

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Вы не указали, на какие конкретно стекла наклеили символы.

Если они попали в поле обзора с места водителя, то претензии сотрудников Госавтоинспекции правомерны.

Несмотря на то, что данное поле действительно определяется межгосударственным стандартом (ГОСТ 33988–2016 «Автомобильные транспортные средства. Обзорность с места водителя. Технические требования и методы испытаний»), требование о запрете устанавливать предметы и наносить покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя, содержатся в пункте 7.3 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, являющегося приложением к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.

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Таким образом, публичное проявление вами патриотических чувств не запрещается, но не должно создавать опасности для дорожного движения.

Фото: Unsplash и «За рулем»

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