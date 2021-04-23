ГИБДД будет штрафовать за регистраторы и ошибки двигателя

Список технических неисправностей, при которых запрещается эксплуатация машин, существенно расширится.

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Новые запреты начнут действовать с 1 марта 2022 года — ГИБДД подготовила поправки в Правила дорожного движения, расширив список технических неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

В частности, по статье 12.5 КоАП, предусматривающей штрафы от 500 рублей и даже лишение прав, можно будет штрафовать тех водителей, на автомобилях которых летом стоит зимняя шипованная резина (и наоборот: зимой — летняя), есть защитная бронепленка на фарах или нештатные лампы, не работают омыватели и автокорректоры фар, нет противосолнечных козырьков или подушек безопасности, предусмотренных конструкцией ТС, либо что-то, например видеорегистратор или смартфон на держателе, закрывает обзор.

Запрет на эксплуатацию будет применяться к тем машинам, в памяти компьютеров которых есть ошибки неисправности двигателя или коробки передач, пишет «Коммерсантъ». То есть горящий на приборной панели значок Check Engine приведет к штрафу, даже если причина просто в некачественном топливе.

Запрещено будет устанавливать на машины стальные конструкции, выступающие за пределы бампера. Сами бамперы не должны быть поврежденными и выгнутыми деформацией вперед.

Запреты с 1 марта 2022 года*

Раздел Формулировка Устройства освещения и световой сигнализации Устройства фароочистки и автоматического корректирующего устройства угла наклона фар, для фар, имеющих источники света со световым потоком более 2000 люмен, предусмотренные эксплуатационной документацией либо установленные при внесении изменений в конструкцию транспортного средства неисправны или отсутствуют. Габаритные и контурные огни не работают в постоянном режиме При включении передачи заднего хода фонари заднего хода не включаются и не работают в постоянном режиме. Класс источника света, установленного в устройствах освещения и световой сигнализации транспортного средства, не соответствует предусмотренному изготовителем в эксплуатационной документации. Обзорность транспортного средства Стекла и противосолнечные козырьки, предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации, отсутствуют. Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла). Колеса и шины Транспортные средства укомплектованы шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август) Транспортные средства категорий M1 и N1 не укомплектованы зимними шинами в зимний период (декабрь, январь, февраль) Шины с шипами противоскольжения в случае их применения установлены не на все колеса транспортного средства. Удерживающие системы пассивной безопасности Подголовники, предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации, отсутствуют. Подушки безопасности, предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации, неисправны. Исправность подушек безопасности определяется с помощью соответствующего светового индикатора. Двигатель Показания размещенных на комбинации приборов сигнализаторов средств контроля двигателя и его систем не соответствуют исправному состоянию двигателя и его систем. На транспортных средствах, оснащенных системой бортовой диагностики, эта система некомплектна и неисправна, а также имеются коды неисправностей систем обеспечения безопасности транспортного средства, сохраненные системой бортовой диагностики. Прочие элементы конструкции На транспортные средства категорий M1 и N1 установлены конструкции, выступающие вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемые из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками. Допускаются конструкции, предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации и (или) прошедшие оценку соответствия, а также металлические решетки массой менее 0,5 кг, предназначенные для защиты только фар, государственный регистрационный знак и элементы его крепления. Допущены деформации вследствие повреждений или изменения конструкции передних и задних бамперов транспортных средств категорий M и N, при которых радиус кривизны выступающих наружу частей бампера (за исключением деталей, изготовленных из неметаллических эластичных материалов) менее 5 мм. Комплектность транспортных средств Транспортные средства категорий M2, M3, N2 и N3 не укомплектованы цепями противоскольжения в зимний период (декабрь, январь, февраль), при условии отсутствия зимних шин. Допускается не комплектовать транспортное средство категории M3 цепями в случае, если их использование на этом транспортном средстве невозможно в связи с особенностями его конструкции. Данное требование применяется по решению органов исполнительной власти субъектов РФ. Сроки, определяющие зимний период, могут быть изменены.

*«Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», постановление правительства №1090

Под запрет попали многие доработки автомобилей. Подробнее об этом читайте здесь.

Фото: Максим Коротченко/ТАСС