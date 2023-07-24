Подстава со встречкой – как навести порядок? Ответ ГИБДД

Ситуацию разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

У нас в районе есть место слияния двух дорог, где многие водители выезжают на встречку не по злому умыслу, а из-за того, что она появляется внезапно. Естественно, тут же дежурит ДПС и всех «шкурит». Что можно с этим сделать? Почему опять сотрудники вместо того, чтобы предупреждать нарушение, наказывают?

Вячеслав, Московская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

По всей видимости, речь идет о неудачной организации дорожного движения, из-за которой водители дезориентируются.

Исправить ее можно, направив официальное обращение владельцу данной автомобильной дороги (улицы), который в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. № 443‑ФЗ «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» наделен необходимыми полномочиями.

Кроме того, можно обратиться и в подразделение Госавтоинспекции, обслуживающее данный участок дороги. Сделать это можно, обратившись в электронную приемную на официальном сайте Госавтоинспекции гибдд.рф. Туда же можно подать жалобу на организацию несения дорожно-патрульной службы, подробно описав существо проблемы. По заявлению будет проведена проверка и приняты меры реагирования.

Как поступить, если вы догнали патрульную машину, — обгонять или нет? Разъяснения — тут.

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Фото: depositphotos и «За рулем»