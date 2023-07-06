#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФКитайские автоПро маслоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Audi A4Европейский премиум по цене обычной машины: в чем подвох?
Audi A4 четвертого поколения сейчас можно...
Российский фургон на китайском шасси – хорошее сочетаниеРоссийский фургон на китайском шасси – хорошее сочетание
Российская компания «Промышленные технологии»...
Проехать 700 км за раз за 700 рублей – это сможет новый ExlantixПроехать 700 км за раз за 700 рублей – это сможет новый Exlantix
Автомобили Exlantix от Exeed (Chery) скоро...

3 особенности Omoda S5 – за них вы полюбите этот седан

На российский рынок этот автомобиль только вышел, но «За рулем» знает о нем уже всё.

За РулемChangan начал продажи кроссовера Auchan X5 PLUS

Вы правильно сделали, что прежде чем купить автомобиль, смотрите статьи о нем на нашем сайте. Вас интересует новый китайский седан Omoda S5, и эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Александр Виноградов рад поделиться с вами обнаруженными у автомобиля особенностями.

Он указал на три главные отличительные черты новинки, которые обязательно повлияют на выбор автомобиля.

За Рулем

За РулемПоявился незаменимый гаджет для любителей загородного отдыхаЗа РулемМоторное масло, которое не подведет даже на бездорожьеЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

1. Турбодвигатель седана хорошо знаком российским автомобилистам и сервисменам. Он же устанавливается и на популярный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro. Но S5 легче и потому шустрее кроссовера: до 100 км/ч машина разгоняется менее чем за 10 секунд. Но главное не это, а то, как мотор сочетается с коробкой.

Сочетание двигатель-коробка идеально. Вариатор CVT25 быстро меняет передаточное отношение и в обычном, и в спортивном режиме, и на педали газа в полной мере ощущается управление тягой.

За Рулем

2. Продуманность сидений впечатляет. Передние кресла отлично спрофилированы, и проблем с удобством посадки не возникает. В них можно легко провести подряд несколько часов и не устать. Вдобавок к этому предусмотрены и размашистые настройки рулевой колонки, чему будет рад любой водитель, уставший выбирать: удобнее жать на педали или удобнее крутить рулевое колесо.

Удобными и продуманными оказались и задние сиденья, высота подушки и наклон спинки у которых оптимальны, а не выбраны случайным образом по остаточному принципу из-за особенностей стоек, багажника и так далее.

За РулемБрутальный китайский круизер от Promise – цены

3. Ценник, как у Лады Весты. Средневзвешенная цена автомобиля, по данным «Автостата», сегодня достигла уже 2,6 млн рублей. Базовая же Omoda S5 с атмосферным мотором 1.5 и вариатором стоит 2,15 млн рублей. Седан с резвым турбомотором стоит всего на 100 тысяч больше, а в топе Omoda S5 обойдется в 2,46 млн, что все равно дешевле, чем «среднее по больнице». Ездить потом на отличной машине за смешные деньги гораздо приятнее, чем на любой другой.

О других особенностях Omoda S5, в том числе о минусах, читайте в июльском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:
  • Конкурент Creta от Chevrolet выходит в продажу – названы цены.
  • «За рулем» можно читать и в Viber.

Фото: Omoda

Материал подготовлен по мотивам статьи Александра Виноградова «Китайский Гольф», опубликованной в журнале «За рулем» №7/2023.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Omoda S5

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв