3 особенности Omoda S5 – за них вы полюбите этот седан

На российский рынок этот автомобиль только вышел, но «За рулем» знает о нем уже всё.

Вы правильно сделали, что прежде чем купить автомобиль, смотрите статьи о нем на нашем сайте. Вас интересует новый китайский седан Omoda S5, и эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Александр Виноградов рад поделиться с вами обнаруженными у автомобиля особенностями.

Он указал на три главные отличительные черты новинки, которые обязательно повлияют на выбор автомобиля.

1. Турбодвигатель седана хорошо знаком российским автомобилистам и сервисменам. Он же устанавливается и на популярный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro. Но S5 легче и потому шустрее кроссовера: до 100 км/ч машина разгоняется менее чем за 10 секунд. Но главное не это, а то, как мотор сочетается с коробкой.

Сочетание двигатель-коробка идеально. Вариатор CVT25 быстро меняет передаточное отношение и в обычном, и в спортивном режиме, и на педали газа в полной мере ощущается управление тягой.

2. Продуманность сидений впечатляет. Передние кресла отлично спрофилированы, и проблем с удобством посадки не возникает. В них можно легко провести подряд несколько часов и не устать. Вдобавок к этому предусмотрены и размашистые настройки рулевой колонки, чему будет рад любой водитель, уставший выбирать: удобнее жать на педали или удобнее крутить рулевое колесо.

Удобными и продуманными оказались и задние сиденья, высота подушки и наклон спинки у которых оптимальны, а не выбраны случайным образом по остаточному принципу из-за особенностей стоек, багажника и так далее.

3. Ценник, как у Лады Весты. Средневзвешенная цена автомобиля, по данным «Автостата», сегодня достигла уже 2,6 млн рублей. Базовая же Omoda S5 с атмосферным мотором 1.5 и вариатором стоит 2,15 млн рублей. Седан с резвым турбомотором стоит всего на 100 тысяч больше, а в топе Omoda S5 обойдется в 2,46 млн, что все равно дешевле, чем «среднее по больнице». Ездить потом на отличной машине за смешные деньги гораздо приятнее, чем на любой другой.

О других особенностях Omoda S5, в том числе о минусах, читайте в июльском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

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Конкурент Creta от Chevrolet выходит в продажу – названы цены.

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Фото: Omoda

Материал подготовлен по мотивам статьи Александра Виноградова «Китайский Гольф», опубликованной в журнале «За рулем» №7/2023.