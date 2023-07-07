Быстрый ремонт без изоленты: идея читателя «За рулем»
Однажды на ходу у Chevrolet Aveo T300 пропала возможность переключения передач.
Открыв капот, обнаружил, что слетел наконечник тросика. Он свободно надевался и снимался с шарика механизма управления коробкой передач.
Вначале хотел воспользоваться хомутом, полез за ним в багажник и обратил внимание на плотный полиэтиленовый пакет (упаковка от какой-то запчасти). Вырезал из него квадрат примерно 3×3 см. Приложил к шарику и с усилием насадил сверху наконечник троса. Полиэтилен компенсировал износ пластика.
С тех пор проехал больше 20 тысяч км – полет нормальный.
В. Хантулин, г. Симферополь
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Фото: В. Хантулин
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Отзывы о Chevrolet Aveo (6)
Хороший свет фар. Удобное водительское сидение. Неплохая динамика и приемлемый расход бензина.
Неадекватная работа тормозов, странные срабатывания ABS. Отсутствие комфорта для задних пассажиров в дальних поездах.
Содержание автомобиля не доставляло проблем. В основном менял только расходники и мелочи по подвеске. Не смотря на уход GM из России на нашем рынке большой выбор запчастей и всегда можно найти адекватные сервисы для постгарантийного обслуживания. За три года автомобиль незначительно потерял в цене, удалось продать его за хорошие деньги.