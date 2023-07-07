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Быстрый ремонт без изоленты: идея читателя «За рулем»

Изношенный пластиковый наконечник заменит то, что всегда под рукой.

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Однажды на ходу у Chevrolet Aveo T300 пропала возможность переключения передач.

Открыв капот, обнаружил, что слетел наконечник тросика. Он свободно надевался и снимался с шарика механизма управления коробкой передач.

Вначале хотел воспользоваться хомутом, полез за ним в багажник и обратил внимание на плотный полиэтиленовый пакет (упаковка от какой-то запчасти). Вырезал из него квадрат примерно 3×3 см. Приложил к шарику и с усилием насадил сверху наконечник троса. Полиэтилен компенсировал износ пластика.

С тех пор проехал больше 20 тысяч км – полет нормальный.

В. Хантулин, г. Симферополь

Быстрый ремонт без изоленты: идея читателя «За рулем»

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Фото: В. Хантулин

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За РулемРевин Алексей
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Отзывы о Chevrolet Aveo (6)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Chevrolet Aveo  2014
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Хороший свет фар. Удобное водительское сидение. Неплохая динамика и приемлемый расход бензина.

Недостатки:

Неадекватная работа тормозов, странные срабатывания ABS. Отсутствие комфорта для задних пассажиров в дальних поездах.

Комментарий:

Содержание автомобиля не доставляло проблем. В основном менял только расходники и мелочи по подвеске. Не смотря на уход GM из России на нашем рынке большой выбор запчастей и всегда можно найти адекватные сервисы для постгарантийного обслуживания. За три года автомобиль незначительно потерял в цене, удалось продать его за хорошие деньги.

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