Быстрый ремонт без изоленты: идея читателя «За рулем»

Изношенный пластиковый наконечник заменит то, что всегда под рукой.

Однажды на ходу у Chevrolet Aveo T300 пропала возможность переключения передач.

Открыв капот, обнаружил, что слетел наконечник тросика. Он свободно надевался и снимался с шарика механизма управления коробкой передач.

Вначале хотел воспользоваться хомутом, полез за ним в багажник и обратил внимание на плотный полиэтиленовый пакет (упаковка от какой-то запчасти). Вырезал из него квадрат примерно 3×3 см. Приложил к шарику и с усилием насадил сверху наконечник троса. Полиэтилен компенсировал износ пластика.

С тех пор проехал больше 20 тысяч км – полет нормальный.

В. Хантулин, г. Симферополь

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Фото: В. Хантулин