Педаль застревает под ковриком? Вот два решения

Оба опробованы читателем «За рулем» – работают!

В поездках на Renault Sandero досаждало регулярное западание педали газа под передний край ёрзающего коврика.

Побороть этот опасный дефект помогут два решения, которые я опробовал.

1. На заднем буртике коврика установить люверсы, за которые цепляются карабины на нейлоновых ремешках, зафиксированные под передними болтами салазок сиденья.

2. На передний край коврика напротив педали газа внахлест прикрепить (например, заклепками) перевернутый фрагмент старого автоковрика с буртиком, как показано на фото. Ход педали газа при этом не ограничивается.

С. Гонин, Кировская область

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Фото: С. Гонин