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Педаль застревает под ковриком? Вот два решения

Оба опробованы читателем «За рулем» – работают!

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В поездках на Renault Sandero досаждало регулярное западание педали газа под передний край ёрзающего коврика.

Побороть этот опасный дефект помогут два решения, которые я опробовал.

1. На заднем буртике коврика установить люверсы, за которые цепляются карабины на нейлоновых ремешках, зафиксированные под передними болтами салазок сиденья.

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2. На передний край коврика напротив педали газа внахлест прикрепить (например, заклепками) перевернутый фрагмент старого автоковрика с буртиком, как показано на фото. Ход педали газа при этом не ограничивается.

С. Гонин, Кировская область

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Фото: С. Гонин

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За РулемРевин Алексей
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