Эти 5 привычек спасут жизнь водителю и пассажирам

Проходя мимо чужих машин, обратите внимание на положение водительских кресел. В большинстве случаев они будут похожими на гамак с откинутыми назад спинками. Для некоторых автовладельцев такая настройка сиденья ― способ уменьшить нагрузку на спину. Другие хотят быть похожими на автогонщиков. И это самая главная ошибка начинающих водителей.

Привычка №1. Правильная посадка за рулем

Спинка сиденья должна быть установлена ближе к вертикальной оси.

Сильно заваливать ее назад нельзя! Это повлечет за собой ряд неудобств и проблем. Например:

В положении откинутой назад спинки голова будет сильнее наклоняться вперед, шея и плечи будут затекать, увеличится нагрузка на копчик.

Представьте ситуацию с экстренным торможением. Водитель с силой давит на педаль тормоза и сила отталкивания вынуждает тело скользить вверх по спинке сиденья. Из-за отсутствия упора для торса в результате такого скольжения сила нажатия на тормозную педаль будет меньше. По сути, в такой ситуации водитель мало отличается от пассажира и не способен контролировать ситуацию. Рулевое колесо будет использоваться в качестве поручня, но никак не для управления автомобилем.

Правильная посадка за рулем

Кресло должно быть на таком расстоянии от педалей, чтобы при нажатии на педаль тормоза нога имела некоторую согнутость в колене.

Спинку сиденья следует отрегулировать до почти вертикального положения. При этом лопатки водителя должны касаться спинки сиденья, а запястье вытянутой руки – обода руля. При таком положении в экстренной ситуации не понадобится тянуться к рулю и будет возможность при необходимости совершать маневры.

Вот она, правильная с точки зрения безопасности посадка. Уверяем, она и самая удобная: меньше утомляет в дальней дороге, к тому же разгружает спину.

Преимущества правильной посадки

Сохраняется управляемость транспортным средством.

Водитель чувствует крен машины и распределение веса по осям.

Хороший обзор дорожной обстановки.

Вдобавок ко всему после длительной поездки водитель будет чувствовать себя менее уставшим.

Ну а если и этих доводов мало, то можете для себя провести эксперимент. На свободной дороге или парковке разгонитесь хотя бы до 40 км/ч, отпустите руль и разведите руки на некоторое расстояние от него в стороны и резко затормозите. После этого вы не только поймете, но и почувствуете, что при правильной установке спинки сиденья руки для опоры не нужны. Вы можете ими свободно манипулировать и, соответственно, грамотно маневрировать при торможении.

Привычка №2. Ремень безопасности даже на заднем сиденье

Большинство водителей уже привыкли пристегиваться, и многим даже некомфортно ехать без использования ремня безопасности. Но это относится к пассажирам передних сидений. А вот задние пассажиры считают, что им пристегиваться необязательно. Ну и напрасно.

Результат краш-теста ГАЗели.

При резких маневрах и экстренном торможении не пристегнутые на заднем сиденье пассажиры будут болтаться по салону, а в момент столкновения они своим весом проломят спинки передних сидений. В результате могут смертельно пострадать пассажиры на передних креслах. В худших ситуациях в момент удара пассажир с заднего сиденья может пролететь между передними сиденьями и вылететь через лобовое стекло. Вот как это бывает:

Даже для домашних питомцев сегодня существуют специальные приспособления для пристегивания. В экстренной ситуации водителю будет спокойнее, если переноска с кошкой или собакой будет зафиксирована ремнями безопасности.

Также рекомендуется фиксировать и груз в багажнике. На краш-тестах можно увидеть, как в некоторых случаях мешок с картошкой из багажника, проломив спинку заднего кресла, прилетает в салон.

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