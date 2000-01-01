5 вопросов водителей про боль в спине: отвечает врач

Любите сидеть за рулем с вытянутыми ногами? Подушка сиденья короткая? Колени выше бедер? — у нас для вас не очень хорошие новости.

Рассказывает врач общей практики одной из столичных поликлиник, гериатр (врач по патронажу за престарелыми) с 10-летним стажем Алексей Гунин.





Почему болит спина?

Мы не затрагиваем болезни внутренних органов — это отдельная тема. Самые распространенные причины боли связаны с шейным отделом позвоночника и поясницей.

Неестественная посадка , особенно с наклоненным к рулю корпусом и вытянутым к педалям ногам , создает избыточное давление на межпозвоночные диски. Причем оно усугубляется при езде по неровной дороге.

, особенно , создает избыточное давление на межпозвоночные диски. Причем оно усугубляется при езде по неровной дороге. Идеальных водительских сидений под каждого человека не существует. Бывает, что водитель отрегулировал кресло под себя и сидит правильно, но ему все равно неудобно. Причина — в самом кресле (короткая подушка сиденья, неудачный профиль спинки). Долгое пребывание в таком сиденье может вызывать боли и затекание в области спины и шеи.

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Мышцы спины относятся к самым слабым и чаще всего являются причиной дискомфорта. В сидячей позе нагрузка на позвоночник удваивается, и это приводит к разного рода деформациям позвоночных дисков. У молодых людей боль в спине чаще бывает связана с повреждением мышц, связок или развитием грыжи диска. Люди в возрасте страдают от постепенного истончения межпозвонкового диска и нестабильности позвонково-двигательных сегментов вследствие дегенеративных процессов.

От причины зависит и характер боли: например, при межпозвонковой грыже давление на нервы вызывает боль от ступней до поясницы. Если же произошел спазм, то боль распространяется выше поясницы.

Почему ездить с больной спиной нельзя?

Управление машиной с болевым синдромом — это большая проблема. У вас ухудшается реакция, теряется концентрация, изменяется восприятие дорожной обстановки. В некоторых случаях болевой синдром может привести к обмороку. Заниматься самолечением не стоит — вы должны знать о проблемах и противопоказаниях того или иного метода лечения.

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Считайте, что вы легко отделались, если заработали от постоянной длительной езды боль от защемления нервов. С этой проблемой можно относительно легко распрощаться, пройдя курс физиотерапевтических процедур. При мышечном спазме обычно назначают миорелаксанты — препараты для расслабления мышц.

Дело обстоит хуже, если развился остеохондроз, другие хронические болезни позвоночника. Остеохондроз — нарушение структуры тканей позвонков и межпозвоночных дисков, приводящий к снижению эластичности и изменению их формы. Эффективное лечение — массаж, лечебная физкультура, а также плавание, физиотерапия. Стоит очень осторожно относиться к разного рода частным мануальным терапиям — целители-самоучки могут нанести здоровью непоправимый вред! Остеохондроз сопровождается болевым синдромом, который обычно снимают нестероидными противовоспалительными препаратами — гелями, мазями или же таблетками.

Очень важно помнить об ограничениях на управление автомобилем под воздействием некоторых препаратов. С болью в спине, может быть, и справитесь, но ценой водительских прав.

Прежде чем принимать любые таблетки, уточните у врача, совместимы ли они с вождением и какие могут быть побочные действия.

Что делать, чтобы спина не болела?

Ограничить езду на машине несколькими часами в день. Максимум в день можно быть «в руле» не больше 10 часов. И это с условием периодического отдыха. В идеале после каждых двух часов езды нужно останавливаться на полчаса. Во время остановки обязательно выйдите из машины, сделайте легкую разминку. А можно хотя бы немного прогуляться.

Если у вас есть возможность выбрать сиденье при покупке машины, доплатите за ортопедические кресла или «спортивные» кресла. Как минимум нужно обеспечить поясничную поддержку — это можно сделать, подложив под спину небольшую подушку. А лучше не пожалейте небольшую сумму и купите специальную накладную поясничную поддержку для автомобильного сиденья, благо в продаже их предостаточно. Это нехитрое приспособление минимизирует сутулость и смягчает воздействие вибрации и тряски.

Вот несколько вариантов с AliExpress.

Вот такая поясничная опора с применением «дышащей» ткани обойдется всего в 3300 рублей. Затекает шея? Тогда присмотрите подушку под подголовник. Цена: 700–2000 рублей. Популярные у нас когда-то накидки-массажеры обойдутся в те же 2000 рублей.

Как сесть за рулем правильно?

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В любом случае нужно «найти» и соблюдать правильную посадку. Выжмите педаль тормоза (и сцепления, если она есть) до упора и отрегулируйте сиденье — колени должны быть слегка согнуты. Если у вашей машины есть регулировка сиденья по высоте, поставьте ноги на пол и поднимайте подушку сиденья, пока колени не согнутся под прямым углом. Колени не должны быть выше, чем бедра. Отрегулируйте наклон спинки — она должна быть слегка откинута назад. Не ставьте спинку вертикально, это приведет к дополнительной нагрузке на позвоночник.

Если посадка правильная, запястье должно ложится на верхнюю часть обода руля. Можете обхватить ладонью руль, не отрывая лопаток от спинки сиденья? Тогда все отлично. Необходимо опираться всей спиной на сиденье. Так давление на позвоночный столб распределяется равномерно. Правильно установите подголовник — он должен находиться на уровне шеи.

Что еще можно сделать?

Самое важное условие для сохранения здоровья и предотвращения проблем — активный и здоровый образ жизни. Чтобы поддержать мышечный корсет, нужны силовые тренировки несколько раз в неделю продолжительностью до часа. Они разовьют мышцы, улучшат осанку и добавят бодрости. Начать стоит хотя бы с элементарной зарядки — выпады, махи руками, приседания, круговые движения руками и вращение корпусом. Все это можно делать несколько раз в день — с утра перед поездкой и во время остановок. Если и на это нет времени или воли, приучите себя хотя бы гулять перед сном и постепенно увеличивайте пройденное расстояние.