5 способов борьбы с головной болью в поездке

Наверняка многим знакомо: едешь себе спокойно за рулем, как вдруг возникает ощущение, будто бы ансамбль тарелочников и барабанщиков решил дать внеочередной концерт. Головная боль — штука очень неприятная, а в дороге еще и опасная. Что делать?

Способ 1: Выйти подышать

Если боль атаковала за рулем, не лишним будет остановиться, выйти из автомобиля и просто побыть пару-тройку минут на свежем воздухе. Часто именно нехватка кислорода становится причиной головной боли у водителя и пассажиров. Беда в том, что во время движения мы включаем кондиционер, который по большому счету просто гоняет «мертвый» (т.е. деионизированный) воздух по салону. Как результат — в машине скапливается чрезмерное количество углекислого газа. Длительное пребывание в таком закрытом помещении чревато не только головными болями, но и нарушением концентрации внимания, повышенной сонливостью, а в редких случаях даже удушьем или отравлением. Оптимальный вариант: делать небольшие остановки в пути примерно раз в час, чтобы прогуляться, а заодно и проветрить салон.

Способ 2: Немного размяться

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, долгое пребывание в статичной позе все равно негативно сказывается на общем самочувствии. Наши шея, плечи и спина постоянно находятся в напряжении. Приток крови к головному мозгу нарушается и, как следствие, начинает болеть голова. Если чувствуете, что конечности постепенно затекают, значит, настала пора проделать небольшую разминку. Вот несколько нехитрых упражнений для улучшения кровообращения, выполнить которые можно, даже не покидая машины:

Несколько раз покрутите головой вправо и влево, а затем вверх и вниз;

Сделайте вращение кистями рук по часовой/против часовой стрелки;

Поднимите и опустите плечи;

Сильно прижмите лопатки и поясницу к спинке сиденья;

Сложите руки «в замок» на затылке и попытайтесь головой преодолеть сопротивление ладоней, напрягая при этом мышцы шеи.

Способ 3: Сделать себе массаж

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Гимнастику вы проделали, а головная боль все еще не отступает? — «добейте» ее точечным массажем. Говорят, симптомы отступят уже спустя 5–10 минут:

Найдите и аккуратно помассируйте 30 секунд точку, которая находится в центре лба — между бровями, чуть выше носа;

Переходим к области ушей. Начинаем массировать таким же образом точку, которая находится на 2–3 см выше линии роста волос.

Находим две симметричные точки в затылочной части головы. Условно, они находятся в том месте, где голова соединяется с шеей (для верности забейте в интернет-поисковике: «Тянь Чжу». — Прим. ред.). Считается, что массаж этих биологических точек помогает даже при мигрени.

Способ 4: Исключить сквозняки в салоне

Часто спровоцировать головную боль может и неправильное проветривание салона автомобиля. Неважно, по каким причинам вы открыли окно (закурили сигарету, решили глотнуть свежего воздуха и т.д.) — вкупе с включенным кондиционером это верный способ заработать переохлаждение головы. А уж в таком случае боль — меньшее из тех зол, что вам грозят. Правильный алгоритм действий: выключаем кондиционер, опускаем стекло только с одной стороны и только наполовину. Вообще специалисты рекомендуют проветривать салон либо до начала поездки, либо после, но не во время движения.

Способ 5: Принять таблетку

Врачи насчитывают около 200 разновидностей головной боли, и все они имеют различные причины и симптоматику. Поэтому мы не можем рекомендовать вам принимать лекарства без предварительной консультации с врачом. Но уж если вы решились выпить таблетку, прочтите перед этим инструкцию. Некоторые обезболивающие замедляют скорость реакции человека и вызывают сонливость, а значит их прием может привести к пагубным последствиям в дороге. Наша небольшая памятка вам в помощь.

Разворачиваемся и едем к врачу!

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Понятно, что «просто так» голова болеть не может. Но есть некоторые признаки, при которых необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью:

головная боль возникла внезапно, без объективной причины. Буквально за несколько минут она стала просто невыносимой;

раньше с таким характером боли вы не сталкивались;

вместе с болью проявляется слабость, онемение, ухудшение зрения, потеря речевых навыков, координации;

время идет, а боль в голове не прекращается. Она начинает «отдавать» в другие места;

боль усиливается при каждом движении, смехе или кашле.

Все вышеперечисленные симптомы — сигналы опаснейших заболеваний. Если хоть один из них подходит под «ваш случай», направляйтесь к врачу или вызывайте скорую. Ни одна, даже важная поездка не стоит здоровья водителя и пассажиров.

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