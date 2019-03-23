Британский автопроизводитель Jaguar опубликовал видео, помогающее правильно устроиться за рулем автомобиля.

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Jaguar снял полезное видео, подробно демонстрирующее оптимальное положение водителя за рулем, — оно позволяет не только беречь осанку, но и лучше контролировать автомобиль во время движения. Это видео стоит посмотреть, даже если вам и так удобно за рулем.

Рекомендации для правильной посадки разработал главный врач Jaguar доктор Стив Айли. Первый его совет прост, логичен и тем удивителен: уберите все вещи из карманов одежды, так как они в значительной степени влияют на положение водителя. Это не должно быть проблемой, так как большинство современных автомобилей оснащены множеством разного рода ящичков, бардачков и отделений для вещей, которые вы носите с собой каждый день.

Далее — важно убедиться, что вы сидите не на краю кресла, а как можно глубже вжались в него, что ваша спина прямая, расположена перпендикулярно полу и касается спинки кресла от копчика до лопаток. Именно вертикальное положение и плотный контакт со спинкой кресла позволят вашему вестибулярному аппарату работать гораздо лучше и прекрасно чувствовать автомобиль. При этом не забывайте, что верхняя часть подголовника должна быть вровень с вашей макушкой. Это позволит избежать плетевых травм шеи, которые лечатся очень долго.

Затем следует уделить внимание коленям и локтям. Они должны быть слегка согнуты, потому что именно в этом положении ничто не помешает вам жать на педали и рулить. Кстати, когда вы поворачиваете рулевое колесо, плечи не должны отрываться от спинки кресла.

Всего за несколько минут, устроившись согласно рекомендациям, вы начнете лучше чувствовать автомобиль и ощущать себя увереннее за рулем.

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Фото, видео: Jaguar