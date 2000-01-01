Главный подход — не надо терпеть: мол, осталось-то километров сто. Надо сразу что-то делать.

Боли в ногах, спине и шее

Маргарита Михайлова

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Широкий выбор упражнений , которые помогают справиться с неприятными ощущениями в разных частях тела, для автомобилистов серьезно ограничен по двум причинам: во-первых, в салоне тесно, во-вторых, отвлекаться от дороги нельзя. Тем не менее есть способы облегчить состояние, если в пути затекли либо заболели ноги, спина или шея, отмечает специалист по спортивной диетологии, сертифицированный тренер Федерации фитнес-аэробики России

Болит или немеет шея. С такими проблемами хорошо справляется осторожный самомассаж, аккуратные вращения головой или наклоны. Те, кто умеет, могут потянуть шею, держась за голову, в разные стороны. Если никогда этого не делали, не рискуйте. Людям с плохим вестибулярным аппаратом следует избегать вращений головой — она может закружиться.

Болит спина. Облегчить состояние можно, если вытянуть ноги максимально вперед и вниз, а руки — максимально вверх. Еще один способ — согнуть руки в локтях и повращать плечевыми суставами.

Затекли ноги или их свело. В таком случае нужно выполнить вращения ступнями и потянуться. Если дискомфорт ощущается в бедрах или икрах, их можно помассировать, если получится дотянуться.

Когда упражнения в салоне не помогают или вы поздно обратили внимание на неприятные болевые ощущения, нужно остановиться, выйти из автомобиля и сделать простую зарядку. К числу упражнений и приемов, что описаны выше, добавьте ходьбу и приседания, если проблема с ногами. Что касается спины, то помимо вытягивания можно поделать вращения прямыми руками.

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Хорошо работают также тяги верхнего и горизонтального блока, точнее, их имитация. Стоя и держа руки над головой шире плеч, подтягивайте их к плечам, сгибая в локтях. Или держите на той же ширине, но внизу и под небольшим углом к корпусу и подтягивайте, сгибая, к груди. Упражнения можно выполнять как без веса с некоторым усилием, так и с небольшим весом, какой есть под рукой. Подойдут, например, две бутылки воды по 0,5 л. Если дорога дальняя, то выходите из машины каждые 2,5–3 часа и делайте такой комплекс упражнений.

Имейте в виду, что все это относится к здоровым людям, у которых боли возникают эпизодически под действием внешних факторов. Тем, кто знает о хронических заболеваниях, которые могут обостряться и доставлять неудобства в поездке, необходимо брать с собой назначенные врачом препараты. Особенно внимательными к своему состоянию следует быть тем, кто страдает заболеваниями вен. Остановки и упражнения, а также компрессионный трикотаж вам жизненно необходимы в поездке.

Проблемы с глазами

Любой дискомфорт отвлекает водителя, но особенно опасны нарушения зрения. В каких случаях можно помочь себе на месте, а когда стоит вызвать скорую помощь, рассказывает врач-офтальмолог и ортокератолог с восьмилетним стажем Анастасия Самарина.

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Если во время движения теряется четкость зрения, попытки поморгать или потереть глаза иногда не приносят результата. В ряде случаев придется остановиться. В дороге глаза могут начать болеть и/или слезиться из-за резкого света, сухости, пыли. А иногда зрение ухудшается по причинам куда более серьезным. И всякий раз нужно действовать по ситуации.

Глаза слезятся и/или болят из-за резкого света. Чаще всего это происходит, когда в глаза начинает светить солнце или дальний свет фар машины, которая идет по встречной полосе. В таком случае, как правило, достаточно остановиться и посидеть с закрытыми глазами несколько минут. Если за это время зрение восстановится, можно продолжить движение.

Сухость. Справиться с ней помогает массаж. Закройте глаза и аккуратно помассируйте внутренние уголки глаз. Если дискомфорт из-за сухости возникает регулярно, возите с собой увлажняющие капли (например, хилокомод или гилан комфорт). Они заметно облегчают состояние.





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В глаза что-то попало. Первым делом промойте питьевой водой. Если после этого зрение восстановится, а неприятные ощущения уйдут, можно ехать дальше. Нет — попросите кого-то другого сесть за руль и обратитесь за помощью к врачу.

Пропал фокус. Это может быть симптомом серьезных заболеваний и нарушений: острого приступа глаукомы, отслойки сетчатки, отрыва тромба, предынфарктного состояния, повышенного давления. Даже если фокусировка потеряна только в одном глазу, управлять автомобилем очень сложно: теряется обзор, страдает общая картинка. Если в глазах помутнело и четкость зрения не восстанавливается, немедленно остановитесь и вызывайте скорую помощь. Трудности со сном Отдыхать в дороге важно. А особенно — водителям, если они меняются за рулем, а движение не прекращается. Занять удобное положение в автомобильном кресле и хорошо выспаться может быть проблематично. Но сегодня есть масса приспособлений для комфортного отдыха в дороге.

Подголовники. Для сна в машине лучше всего подходят подголовники с ограничителями, фиксирующими голову. Годятся детям и взрослым. Средняя стоимость — 2000 рублей. Подушки. Помимо популярных подушек-рогаликов есть подушки Н-образной формы, которые дают хорошую опору голове. Для детей выпускаются подушки в виде мягких игрушек с отверстием наверху под голову и лапами-валиками по бокам. Также бывают подушки, которые крепятся на ремень безопасности. Стоимость варьируется от 500 до 2000 рублей. Маски на глаза. Незаменимы во время дневного сна. Нередко продаются в комплекте с подушками, но можно купить и отдельно. Средняя стоимость простых масок — 1000 рублей.

Фиксаторы для головы. Выпускаются для детей. Напоминают ремень с мягким уплотнением посередине; накидываются на подголовник автокресла, а потом — на голову, не давая ей раскачиваться в поездке. Средняя стоимость — 750 рублей.

Сегодня можно найти и специальные надувные матрасы для второго ряда, превращающие его в полноценное спальное место. Однако использовать их в движении не стоит, ведь вы не сможете пристегнуть ремни безопасности. Текст: Татьяна Турбал

