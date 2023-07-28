Такого ЗИЛа вы не видели: самый быстрый автомобиль СССР

Машины, подойбной этому ЗИЛ-112С, у нас в стране быть не могло. Но она была!

Начало истории советских спорткаров читайте тут и тут.

В 1961–1963 годах построили два ЗИЛ‑112С – самые интересные (и последние в этой истории) автомобили.

ЗИЛ‑112С с дугой безопасности и колесами с центральной гайкой.

Эти московские гран-туризмо максимально отошли от серийных. В кузове читались мотивы Ferrari 250TR.

Конечно, по тщательности изготовления и подгонки деталей советский спорткар был космически далек от западных одноклассников (о них вспомним ниже).

Но ведь продавать ЗИЛ‑112С и даже выставлять на автосалонах никто не собирался. Первоочередной задачей был спорт и обкатка инженерных идей, часто, правда, уже мало связанных с серийными ­лимузинами.

Багажник ЗИС‑112С – ниша для запасного колеса.

Переднюю пружинную подвеску ЗИЛ‑112С сделали на основе подвески Волги ГАЗ‑21. Задняя была абсолютно оригинальной – пружинной, типа Де Дион, с корпусом редуктора, закрепленным на раме, и качающимися полуосями с карданными шарнирами. Предусмотрели быструю замену главной передачи под разные трассы. Но коробка передач оставалась трехступенчатой, всё от того же древнего ЗИС‑110. Зато на одной машине сделали быстросъемные спортивные колеса с одной центральной гайкой (типа Rudge-Whitworth).

Задняя подвеска Де Дион автомобиля ЗИЛ‑112С.

ЗИЛ‑112С стал самым компактным (база – 2600 мм) и самым легким (1100 кг) автомобилем в истории «сто двенадцатых». Форсированный мотор V8 от ЗИЛ‑111 при рабочем объеме 6 литров и степени сжатия 10,5, с двумя карбюраторами развивал при 4000 об/мин 240 л. с.

Второй ЗИЛ‑112С достроили в 1963 году и оснастили дисковыми тормозами спереди – впервые в СССР. На машины ставили и двигатель ГАЗ‑13 объемом 5,5 л, мощностью 200 л. с., а позднее – опытный мотор ЗИЛ‑114 – 7‑литровый, мощностью под 300 л. с.

Дисковые тормоза ЗИЛ‑112С.

В 1963 году Виктор Галкин на ЗИЛ‑112С занял первое место на втором этапе чемпионата страны. Но над всей этой затеей и самой лабораторией гоночных автомобилей ЗИЛа уже сгущались административные тучи.

Интересный факт

Старожилы Дмитровского полигона рассказывали, что скоростную дорогу – 14‑километровое кольцо – обкатывали именно с помощью ЗИЛ‑112С, самого быстрого на тот момент советского автомобиля.

Но в начальственных кабинетах завода все чаще и громче звучали разговоры, что вся эта деятельность отвлекает ресурсы и работников 6‑го цеха от главной задачи – создания и доводки правительственных «членовозов». Последний раз на старт ЗИЛ‑112С вышел в 1969 году.

То, что тему советских гран-туризмо на рубеже 70‑х годов закрыли, не удивительно. Время романтики 50–60‑х решительно сменилось куда более прагматичной эпохой. Удивительно, что последние ЗИС‑112С сохранились. Они, как рассказывал Борис Курбатов, много лет собирали пыль в углу цеха, пока начальству не пришло в голову их выкинуть. Тогда москвичи обратились к руководству рижского клуба ААК, который и вывез машины в Прибалтику. Один ЗИС‑112С потом перешел в руки частника и затерялся, говорят, где-то в Швеции. Но второй жив и даже способен ездить.

Знакомясь с ним близко, долго не мог избавиться от ощущения: общаюсь с машиной, которой у нас в стране просто быть не могло. Но ведь была!

Рекорд (ну, почти) ЗИЛ‑112С с кузовом для рекордных заездов. В 1962 году на первый ЗИС‑112С поставили специальный стеклопластиковый кузов для рекордных заездов в своем классе. По расчетам, машина с колесной базой 2581 мм и двигателем ЗИЛ‑111 должна была набрать больше 260 км/ч. В Астраханскую область на соляное озеро Нижний Баскунчак выехала группа механиков, гонщики Геннадий Жарков и Виктор Галкин и руководитель спортлаборатории Сергей Глазунов. Ни с того ни с сего над озером прошел редчайший в этих местах дождь. На трассе образовались лунки, исключающие нормальное движение с высокими скоростями. Больше 220–230 км/ч набрать не удавалось. Попытались даже вручную заровнять поверхность, но в итоге от затеи отказались, а кузов потом отправили в утиль.

Гоночных автомобилей времен СССР сохранилось совсем немного. Их и делали, понятно, штучно. Потом машины переделывали, дорабатывали, уродовали в авариях, разбирали на запчасти, а остатки чаще всего отправляли в утиль.

Сохранившийся, правда, с более поздним двигателем ЗИЛ‑112С.

Поэтому то, что ЗИЛ‑112С начала 60‑х годов сохранился в музее в Риге – чудо. Ведь этот автомобиль – не только громкий, но и заключительный аккорд яркой и грустной истории удивительных машин некогда главного завода СССР. Он еще и документ романтической эпохи, в которой делали автомобили, которых и быть-то в нашей стране не могло!

Иностранные спорткары 1950-60-х годов Maserati A6G, 1950–1954 годы. ­Выпущено 76 экземпляров. Двигатель – рядный 6‑цилиндровый, 2 л, 100–150 л. с. Коробка передач – ­четырехступенчатая. Ferrari 212, 1951–1952 годы. Выпущено 82 экземпляра. Двигатель – V12, 2,6 л, 150–165 л. с. ­Коробка передач – пятиступенчатая. Chevrolet Corvette, 1953–1962 годы. Выпущено 69 015 экземпляров. Двигатели – рядный 6‑цилиндровый и V8, 3,9–5,4 л, 150–360 л. с. коробки передач – двух- и трехступенчатые автоматы, механическая четырехступенчатая. Ferrari 250 Testa Rossa, 1957–1961 годы. Выпущено 40 экземпляров. Двигатель – V12, 3 л, 118–400 л. с. Коробки передач – механические четырех- и пятиступенчатые. АС Сobra, 1961–1967 годы. Выпущено 1137 экземпляров. Двигатель – V8, 4, 2 л, 260 л. с. Коробка передач – механическая четырехступенчатая. По классу и некоторым характеристикам спортивные автомобили ЗИС и ЗИЛ вполне сравнимы с зарубежными аналогами. А некоторые машины, так или иначе, явно повлияли и на дизайн «сто двенадцатых».