Советские Ferrari: уникальные спорткары 1950-х

Вы знали, что на ЗИЛе выпускали гоночные автомобили?

Начало истории советских гран-туризмо вы найдете тут.

Гонка за гармонией

Дисгармония между спортом и задачей использовать узлы серийных, пусть и перспективных, лимузинов проявилась уже в первом автомобиле ЗИС-112. В той или иной степени сотрудники завода, как могли, искали гармонию между поэзией спорта и прозой жизни всё следующее десятилетие. Ну как строить гоночные автомобили без спортивного азарта? Но ведь строить приходится в основном из того, что есть.

Тем не менее, второй гоночный автомобиль, который условно принято называть ЗИС‑112/2, построенный в 1953 году, сделали уже по иной концепции. Это был первый ЗИЛ с пространственной рамой из труб диаметром 25 мм и стеклопластиковыми панелями кузова.

Двигатель ЗИС‑110 с четырьмя карбюраторами.

Создатели автомобиля мечтали о двигателе сил в 250. Но на машине стоял мотор ЗИС‑110 со степенью сжатия 8,5. С четырьмя карбюраторами он развивал мощность даже ниже, чем экспериментальный двигатель с разнесенными клапанами – всего 169 л. с. при 3760 об/мин вместо 182 л. с.

Вся остальная «начинка», по сути, повторяла ЗИС‑112. Но автомобиль значительно полегчал – до 1760 кг.

Как и первый, да и все последующие гоночные ЗИЛы, новый ЗИС‑112/2, по сути, был гран-туризмо: двухместный, с дверями и светотехникой. В этом смысле автомобиль стал аналогом дорожных версий Ferrari и Maserati.

Стеклопластиковый ЗИС‑112/2.

Судьба второй машины, вернее, ее кузова, достоверно неизвестна. Вероятно, автомобиль попал в аварию, и уже в 1954 году появился ЗИС‑112/3 с алюминиевым кузовом.

ЗИС‑112/3 с элементами дизайна лимузина ЗИС‑Э111 Москва.

Это – самый чудной и даже забавный из гоночных автомобилей московского завода. Для изготовления крыльев, капота, части пола и крышки багажника использовали болванки экспериментального лимузина ЗИС-Э111 Москва. Поэтому машина выглядела не гоночной, а дорожным кабриолетом в стиле «американцев» тех лет.

ЗИС‑112/3 и заводские гонщики Майоров и Еремин. Минск, 1957 год.

Спортивных успехов ЗИЛ‑112/3 ­заводским гонщикам не принес.

Парное катание

Первый из пары однотипных автомобилей – ЗИЛ‑112/4 и ЗИЛ‑112/5 в 1958 го-ду выставили даже на ВДНХ. Машины сделали для обкатки узлов и агрегатов перспективного ЗИЛ‑111. От него взяли шасси, подвески – переднюю пружинную, заднюю рессорную.

Двигатель V8 рабочим объемом 6 литров на спорткары ставили в двух вариантах. На ЗИЛ‑112/4 – с восемью карбюраторами К‑25А и со степенью сжатия 10,5 – мощностью 200 л. с. На ЗИЛ‑112/5, внешне отличающимся в основном расположением светотехники, стояли четыре карбюратора, а степень сжатия была 9,5. С такого мотора удалось «снять» 220 л. с. при 4000 об/мин.

ЗИЛ‑112/4 имел двери и светотехнику, как и положено гран-туризмо. На заднем плане – ЗИЛ-112/5.

ЗИЛ‑112/5 со стеклопластиковым кузовом (он весил всего 65 кг) имел снаряженную массу 1800 кг. Колесная база – 2970 мм, максимальная скорость – 230 км/ч. Для СССР тех лет показатель феноменальный! Но коробку передач по-прежнему использовали трехступенчатую еще от ЗИС‑110 – другой у завода просто не было. Двухступенчатый автомат от ЗИЛ‑111 гоночному автомобилю уж точно не подходил.

На ЗИЛ‑112/4 Борис Курбатов стал в 1960 году чемпионом Союза, в 61‑м завоевал бронзу. Справедливости ради, конкурентов в этом классе у спортсменов ЗИЛа практически не было – только автомобили с форсированными двигателями ГАЗ‑21 и ГАЗ‑12.

Попробовать машины в соперничестве с более близкими по классу машинами советские гонщики, конечно, не могли. Даже соревнование соцстран – Кубок Дружбы – эдакое противопоставление западным, буржуазным чемпионатам, автомобилей такого класса не подразумевал. А зарубежный автоспорт, за исключением ралли, жил совсем в ином измерении, нежели советский.

ОБНОВЛЕНЕЦ ЗИЛ‑112/6 и ЗИЛ‑112/4. В 1961 году, видимо, по принципу «не пропадать же добру», на шасси «циклопа» – первого ЗИС‑112 – собрали так называемый ЗИЛ‑112/6. На машину поставили мотор V8 от ЗИЛ‑111 с мощным радиатором от автобуса ЗИС‑155. Коробка, понятно, осталась от ЗИС‑110. Автомобиль практически сразу признали неудачным. ЗИС‑112/6 массой 1800 кг достигал 100 км/ч за 12 с, что по тем временам считали уже неприемлемым. И уж тем более гонщиков не удовлетворяли барабанные тормоза. Даже с еще не перегретыми тормозами путь до остановки со 100 км составлял 82 м! Хотя машину выставили даже на этап чемпионата СССР, ее карьера быстро завершилась.

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Фото: из архива «За рулем»