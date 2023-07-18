Выпил таблетку от головной боли – за руль не садись?

Список лекарств, за которые будут лишать прав, существенно расширится.

«Спорные» таблетки

Сейчас за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения водителя штрафуют на 30 тысяч рублей и лишают прав на срок от 1,5 до 2 лет (ст. 12.8 КоАП РФ). Такое же наказание ждет за прием лекарственного препарата, если в его состав входит вещество, признанное наркотическим или психотропным. Полный список таких веществ можно найти в Постановлении Правительства 681 от 1998 года.

За прошедшие после принятия документа 25 лет появились и начали широко применяться другие препараты, которые не относятся к наркотическим и психотропным веществам. Но способны негативно влиять на навыки вождения (ряд обезболивающих, антигистаминных препаратов, антидепрессанты, противовирусные средства и т.п.).

Инструкция к ним запрещает вождение (или содержит более мягкую формулировку «не рекомендуется»). При этом в список официально запрещенных для автомобилистов эти средства не внесены. Да и кто их читает, эти инструкции…

Дополнительно усложняет ситуацию еще одна юридическая нестыковка. С одной стороны, в пункте 2.7 Правил прописано, что водителю запрещается «управлять транспортным средством… под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения».

С другой стороны, статьи в КоАП РФ, которая предусматривала бы санкции за это деяние, пока не существует.

В результате возникла правовая неопределенность, которая привела к спорным судебным ситуациям. Когда у водителя в крови обнаруживали, например, следы антидепрессанта или противоэпилептического средства, некоторые суды принимали решение, исходя из инструкции к медикаменту. Если там было указано, что управлять ТС во время приема нельзя, водителя обычно лишали прав по ст. 12.8 КоАП РФ.

Если же в инструкции значилось «не рекомендуется» или «с осторожностью», исход дела зависел от строгости конкретного суда.

Опьянение: теперь и лекарственное

После череды судебных споров на проблему обратил внимание Конституционный суд. И в конце ноября 2022 года обязал законодателя устранить юридический пробел в назревшем «лекарственном» вопросе.

Сначала, с целью исключить случаи противоречивого толкования примечания к ст. 12.8 КоАП РФ, было принято постановление, запрещающее лишать прав водителей, принявших «сонливые» препараты, если они не включены в список психотропных или наркотических.

Правда, это «послабление» стало лишь шагом к ужесточению законодательства. Чуть позже были представлены поправки в КоАП, которые устанавливали наказание за вождение после приема практически всех лекарств, которые способны (пусть и минимально) повлиять на водительские навыки.

Как только поправки будут приняты, водительский «мораторий» действовать перестанет, список «запрещенки» существенно расширится, а лекарственное опьянение будет приравнено к опьянению алкогольному.

Порядок освидетельствования водителя на факт приема медицинских препаратов, скорее всего, будет прописан отдельно.

Что станет «запрещенкой»?

Скорее всего, в перечень, который будет утвержден постановлением правительства, включат не только снотворные, антидепрессанты, нейролептики, противоэпилептические и противотревожные препараты, но и ряд широко используемых обезболивающих, противоаллергических, жаропонижающих и противовирусных препаратов.

Установят ли минимальные пороги медицинского препарата, при превышении которых опьянение будет считаться доказанным (как в ситуации с действующим порогом содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе), неизвестно.

Также пока не приводятся и конкретные названия лекарственных средств.

Водителям лучше не принимать, перед тем как сесть за руль:

популярные безрецептурные жаропонижающие и противопростудные препараты, такие как Колдрекс, Колдакт Флю Плюс, Ринза, Ибуклин, Фервекс, АнвиМакс и т.п. Они могут замедлить реакцию.

противоаллергические препараты, такие как Супрастин и Тавегил. Они могут вызвать сонливость и утомление.

противодиарейное средство Лоперамид (оказывает затормаживающее действие на нервную систему, может снизить скорость реакции).

антидепрессанты, седативные и снотворные препараты.

Возможно, запрещенные лекарства будут маркировать специальным значком. А пока стоит внимательно читать инструкцию ко всем препаратам и не стесняться задавать вопросы лечащему врачу.

Комментарий эксперта

Александр Шумский, руководитель экспертного центра Пробок.нет

Нельзя лишать прав только «за анализы»!

– Надо понимать, что в инструкции к препаратам речь идет о возможной побочной реакции в виде сонливости или заторможенности. Но совсем не факт, что это случится.

Поэтому недостаточно просто запрещать водителям употреблять лекарства, а если след от него найдется, лишать прав. Требуется комплексное освидетельствование человека в медучреждении. Медики должны выносить заключение о состоянии лекарственного опьянения, не только опираясь на результаты анализов, но и оценив психосоматическое состояние человека. Если у водителя все реакции в норме, если он хорошо себя чувствует, за что его лишать прав на полтора года?

И важно на упаковках лекарств ставить заметную маркировку, учитывая, что под запрет могут попасть безрецептурные противовирусные препараты. Все лекарства можно разделить на две категории.

Первая – «не рекомендуется за рулем». И человек, зная свои реакции, должен сам решить, садиться ли ему за руль.

Вторая – «запрещены за рулем». На упаковках нужно крупно писать о запрете. А лучше ставить знак, например, перечеркнутый руль. Мне кажется, это будет самая полезная инициатива.