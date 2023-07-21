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Назван надежный китайский кроссовер за 800 000

Ресурса этого подержанного автомобиля хватит на трех и более владельцев.

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С ростом популярности новых китайских автомобилей люди стали присматриваться и к подержанным китайским машинам. Расчет простой: получить отлично оснащенный и надежный вариант за смешные деньги.

И такие машины на вторичке есть, уверяет эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев. Он советует присмотреться к Changan CS35.

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Кроссовер с механикой 2016-2017 годов обойдется в 700-800 тысяч рублей. Версия с автоматом – примерно от одного миллиона. Большим плюсом является то, что в продаже очень много кроссоверов с пробегом 50-80 тысяч км, и их ресурса хватит еще на пару-тройку владельцев.

Продавался Changan CS35 в России с 2014 по 2018 годы, и с 2015-го его собирали в Липецке. Позже появилась модель Changan CS35 Plus, которая продается до сих пор.

Кроссовер считается одним из лучших китайских компактных кроссоверов тех годов, а по степени надежности и неприхотливости его сравнивают с Renault Duster.

Если сравнивать с другими китайскими моделями тех времен, то кузов Changan CS35 хорошо противостоит коррозии.

Агрегаты же кроссовера незамысловатые и потому долгоиграющие. Например, бензиновый атмосферный мотор 1.6 мощностью 113 л.с. создавался китайцами при содействии европейского отделения Ford. При пробегах до 150 тысяч км с ним ничего не случалось (больше пока мало кто проехал, но есть и машины с пробегом 250 тысяч км (!), что о многом говорит). Механика – тоже беспроблемная (разработки Changan), как и четырехступенчатый гидроавтомат (Aisin).

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Привод тоже не доставляет хлопот, так как он исключительно передний. Кстати, клиренс у машины вполне ничего –180 мм.

Как и следует ожидать, оснащение у Changan CS35 очень щедрое, а вот слабая шумка несколько портит ощущение, как и жесткая подвеска. Багажник – не самое сильная черта машины: его объем чуть больше 300 л, как у хэтчбеков.

Автомобиль явно достоин рассмотрения, учитывая, тем более, то, что Changan сегодня активно торгует на нашем рынке и машинами, и запчастями.

Еще о четырех таких же удачных китайских кроссоверах по цене около миллиона читайте в нашем обзоре.

Фото: Changan

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За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Changan CS35 (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Changan CS35  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет

Достоинства:

Комфортный, вместительный салон, маленький расход топлива, достаточно проходимый.

Недостатки:

Медленный, маленький багажник, зимой гремит пластик

Комментарий:

Покупали в 2017 году с женой новым из салона. Прежде всего привлекла цена, прям как мы хотели. Параллельно рассматривали кашкай, тигуан, но там уже ценник ого-го... В салоне нам все подробно рассказали, мы тщательно изучили машину, прокатились, по первым ощущениям нам все понравилось. После еще 2 дней обдумывания мы решились и купили авто, нам даже сделали скидку. Взяли самую простую комплектацию Comfort на ручке, автомат был значительно дороже. За 3 года наездили 64500, проходили все ТО, много раз ездили по городам России и на юг. Основная цель, конечно, это с работы и на работу, учитывая то, что я работаю 6 дней в неделю. В длительных поездках не хватает разве что круиза, надоедает постоянно давить на педаль. В целом могу сказать что машина достаточно уверенно ведет себя на дороге, что по сухому, что по мокрому. За все время владения не было такой ситуации, чтоб автомобиль как-то странно себя вел на дороге. Сзади даже втроем сидеть достаточно комфортно, с моим ростом 183 спокойно могу сидеть сам за собой, ноги не упираются. По двигателю и трансмиссии проблем не возникало, все работает как часики, подвеска также в порядке. Несколько раз заезжали в поле с грязью, с трудом, но выкарабкивались (сюда бы полный привод и 2 литра). Теперь немного минусов. Медленный все-таки, не хватает иногда на обгоне, ой как не хватает, но зато расход 8-9 л по городу, 7 по трассе (езжу 110 км/ч). Багажник маленький, положить тот же велосипед без переднего колеса нереально, надо складывать сидения. Зимой постоянно в салоне что-то брякает, но это лечится кулаком, нормально) Машина заслуживает 4*, одну звездочку снимаю за минусы.

+4