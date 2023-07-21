Назван надежный китайский кроссовер за 800 000

Ресурса этого подержанного автомобиля хватит на трех и более владельцев.

С ростом популярности новых китайских автомобилей люди стали присматриваться и к подержанным китайским машинам. Расчет простой: получить отлично оснащенный и надежный вариант за смешные деньги.

И такие машины на вторичке есть, уверяет эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев. Он советует присмотреться к Changan CS35.

Кроссовер с механикой 2016-2017 годов обойдется в 700-800 тысяч рублей. Версия с автоматом – примерно от одного миллиона. Большим плюсом является то, что в продаже очень много кроссоверов с пробегом 50-80 тысяч км, и их ресурса хватит еще на пару-тройку владельцев.

Продавался Changan CS35 в России с 2014 по 2018 годы, и с 2015-го его собирали в Липецке. Позже появилась модель Changan CS35 Plus, которая продается до сих пор.

Кроссовер считается одним из лучших китайских компактных кроссоверов тех годов, а по степени надежности и неприхотливости его сравнивают с Renault Duster.

Если сравнивать с другими китайскими моделями тех времен, то кузов Changan CS35 хорошо противостоит коррозии.

Агрегаты же кроссовера незамысловатые и потому долгоиграющие. Например, бензиновый атмосферный мотор 1.6 мощностью 113 л.с. создавался китайцами при содействии европейского отделения Ford. При пробегах до 150 тысяч км с ним ничего не случалось (больше пока мало кто проехал, но есть и машины с пробегом 250 тысяч км (!), что о многом говорит). Механика – тоже беспроблемная (разработки Changan), как и четырехступенчатый гидроавтомат (Aisin).

Привод тоже не доставляет хлопот, так как он исключительно передний. Кстати, клиренс у машины вполне ничего –180 мм.

Как и следует ожидать, оснащение у Changan CS35 очень щедрое, а вот слабая шумка несколько портит ощущение, как и жесткая подвеска. Багажник – не самое сильная черта машины: его объем чуть больше 300 л, как у хэтчбеков.

Автомобиль явно достоин рассмотрения, учитывая, тем более, то, что Changan сегодня активно торгует на нашем рынке и машинами, и запчастями.

Еще о четырех таких же удачных китайских кроссоверах по цене около миллиона читайте в нашем обзоре.

Фото: Changan