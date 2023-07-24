Все девушки будут в восторге: стильное (и мощное!) авто из Европы

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Трехлетний кроссовер Alfa Romeo Stelvio в заряженной модификации с двигателем Ferrari F154 V8 на 510 сил и с пробегом 30 тыс. км за 7 миллионов рублей – это дорого или нормально?

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Среди марок, выбираемых сердцем, Alfa Romeo – в числе лидеров. Даже если это универсальный кроссовер Stelvio. Правда, наш Stelvio не простой, а в злой версии Quadrifoglio.

Это означает, что под его капотом бьется сердце из Маранелло – 6-цилиндровая версия двигателя Ferrari F154 V8 мощностью 510 сил! Трехлетняя машина из Германии с пробегом 30 тысяч км под ключ обошлась почти в 7 млн рублей – за эти деньги можно купить, например, «параллельный» Land Cruiser Prado.

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Большое сердце

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Интерьер Stelvio лаконичен и прост, но в то же время элегантен. Как итальянская мужская рубашка, он не пестрит деталями, зато идеально ложится по фигуре. Даже не успев пристегнуться, понимаю – никуда из этого кресла я не денусь.

«Ядерная» кнопка запуска двигателя традиционно для Альф последних лет расположилась на руле. Даже в обычном режиме пробуждение зверя из Маранелло ощущается везде. А в режиме Race чакры выпускной системы открываются, и V6 дышит полной ­грудью. В это мгновение находящиеся рядом автомобили теряют мощность – весь окружающий воздух Stelvio забирает себе. Не знаю, действительно ли 500‑сильный кроссовер выезжает из четырех секунд при наборе первых 100 км/ч – времени на поездку на полигон у нас не было.

Гордость Quadrifoglio скрыта под капотом – битурбомотор V6 модели 690T.
Гордость Quadrifoglio скрыта под капотом – битурбомотор V6 модели 690T.

Даже если это не так, мне плевать. Ибо каждое ускорение неистово вжимает в кресло под сочный саундтрек с характерным отстрелом выпускной системы.

Но если двигатель остается безумным во всех режимах, то остальные системы Альфы сильно меняют свой характер в зависимости от того, как повернута шайба переключения режимов.

С каждым переходом в более спортивный режим все системы автомобиля меняют характер.
В самом экстремальном режиме Race водитель остается один на один с машиной.
Интерьер не вскружит голову россыпью сенсорных экранов. Но порадует выверенным дизайном и безупречно скроенным рабочим местом водителя.
Интерьер не вскружит голову россыпью сенсорных экранов. Но порадует выверенным дизайном и безупречно скроенным рабочим местом водителя.

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И под остальными я подразумеваю все! Руль тяжелеет, а керамические тормоза встают колом при малейшем касании педали. Подвеска зажимается – в «гоночном» режиме как будто даже ход уменьшается.

Но Alfa Romeo не превращается в единый организм. При резких маневрах ей всё же не хватает той цельности, что есть у таких одноклассников, как Porsche Macan или BMW X4 M. Но именно в этом и есть очарование – Stelvio не точный механизм, а скорее живой организм.

Чувство прекрасного

Парадокс, что совершенство кроссовера Alfa Romeo Stelvio именно в его несовершенстве. Да, есть огрехи. Но за столь яркий характер можно простить всё. Эта машина отлично подойдет людям с тонкой душевной организацией и внешним долгом ­Либерии в «лопатнике».

У задних тормозов два суппорта. Серый отвечает за стояночный ­тормоз.
Багажник в хорошем смысле удивил. Достаточный объем – и про разные мелочи не забыли.
Шасси нельзя назвать столь же совершенным, как двигатель. При резких маневрах Альфе не хватает цельности.
Шасси нельзя назвать столь же совершенным, как двигатель. При резких маневрах Альфе не хватает цельности.

Alfa Romeo Stelvio

  • Длина/ширина/высота/база 4687/1903/1671/2818 мм
  • Снаряженная/полная масса 1905/2300 кг
  • Максимальная скорость 283 км/ч
  • Разгон 0–100 км/ч 3,8 с
  • Двигатель бензиновый, V6, 24 клапана, 2891 см³; 375 кВт/510 л.с. при 6500 об/мин; 600 Н·м при 2500 об/мин
  • Расход топлива: городской/загородный/смешанный цикл 11,7/7,5/9,0 л/100 км
  • Топливо/запас топлива АИ-100/64 л
  • Трансмиссия полный привод; А8

Благодарим Автодом Внуково за предоставленный автомобиль.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Гордость Quadrifoglio скрыта под капотом – битурбомотор V6 модели 690T.
С каждым переходом в более спортивный режим все системы автомобиля меняют характер.
В самом экстремальном режиме Race водитель остается один на один с машиной.
Интерьер не вскружит голову россыпью сенсорных экранов. Но порадует выверенным дизайном и безупречно скроенным рабочим местом водителя.
У задних тормозов два суппорта. Серый отвечает за стояночный ­тормоз.
Багажник в хорошем смысле удивил. Достаточный объем – и про разные мелочи не забыли.
Шасси нельзя назвать столь же совершенным, как двигатель. При резких маневрах Альфе не хватает цельности.

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За РулемВиноградов Александр
Фото:За РулемКонин Дмитрий
Фото:За РулемКонин Дмитрий
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