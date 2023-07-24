Все девушки будут в восторге: стильное (и мощное!) авто из Европы

Трехлетний кроссовер Alfa Romeo Stelvio в заряженной модификации с двигателем Ferrari F154 V8 на 510 сил и с пробегом 30 тыс. км за 7 миллионов рублей – это дорого или нормально?

Среди марок, выбираемых сердцем, Alfa Romeo – в числе лидеров. Даже если это универсальный кроссовер Stelvio. Правда, наш Stelvio не простой, а в злой версии Quadrifoglio.

Это означает, что под его капотом бьется сердце из Маранелло – 6-цилиндровая версия двигателя Ferrari F154 V8 мощностью 510 сил! Трехлетняя машина из Германии с пробегом 30 тысяч км под ключ обошлась почти в 7 млн рублей – за эти деньги можно купить, например, «параллельный» Land Cruiser Prado.

Большое сердце

Интерьер Stelvio лаконичен и прост, но в то же время элегантен. Как итальянская мужская рубашка, он не пестрит деталями, зато идеально ложится по фигуре. Даже не успев пристегнуться, понимаю – никуда из этого кресла я не денусь.

«Ядерная» кнопка запуска двигателя традиционно для Альф последних лет расположилась на руле. Даже в обычном режиме пробуждение зверя из Маранелло ощущается везде. А в режиме Race чакры выпускной системы открываются, и V6 дышит полной ­грудью. В это мгновение находящиеся рядом автомобили теряют мощность – весь окружающий воздух Stelvio забирает себе. Не знаю, действительно ли 500‑сильный кроссовер выезжает из четырех секунд при наборе первых 100 км/ч – времени на поездку на полигон у нас не было.

Гордость Quadrifoglio скрыта под капотом – битурбомотор V6 модели 690T.

Даже если это не так, мне плевать. Ибо каждое ускорение неистово вжимает в кресло под сочный саундтрек с характерным отстрелом выпускной системы.

Но если двигатель остается безумным во всех режимах, то остальные системы Альфы сильно меняют свой характер в зависимости от того, как повернута шайба переключения режимов.

С каждым переходом в более спортивный режим все системы автомобиля меняют характер. В самом экстремальном режиме Race водитель остается один на один с машиной.

Интерьер не вскружит голову россыпью сенсорных экранов. Но порадует выверенным дизайном и безупречно скроенным рабочим местом водителя.

И под остальными я подразумеваю все! Руль тяжелеет, а керамические тормоза встают колом при малейшем касании педали. Подвеска зажимается – в «гоночном» режиме как будто даже ход уменьшается.

Но Alfa Romeo не превращается в единый организм. При резких маневрах ей всё же не хватает той цельности, что есть у таких одноклассников, как Porsche Macan или BMW X4 M. Но именно в этом и есть очарование – Stelvio не точный механизм, а скорее живой организм.

Чувство прекрасного

Парадокс, что совершенство кроссовера Alfa Romeo Stelvio именно в его несовершенстве. Да, есть огрехи. Но за столь яркий характер можно простить всё. Эта машина отлично подойдет людям с тонкой душевной организацией и внешним долгом ­Либерии в «лопатнике».

У задних тормозов два суппорта. Серый отвечает за стояночный ­тормоз. Багажник в хорошем смысле удивил. Достаточный объем – и про разные мелочи не забыли.

Шасси нельзя назвать столь же совершенным, как двигатель. При резких маневрах Альфе не хватает цельности.

Alfa Romeo Stelvio

Длина/ширина/высота/база 4687/1903/1671/2818 мм

4687/1903/1671/2818 мм Снаряженная/полная масса 1905/2300 кг

1905/2300 кг Максимальная скорость 283 км/ч

283 км/ч Разгон 0–100 км/ч 3,8 с

3,8 с Двигатель бензиновый, V6, 24 клапана, 2891 см³; 375 кВт/510 л.с. при 6500 об/мин; 600 Н·м при 2500 об/мин

бензиновый, V6, 24 клапана, 2891 см³; 375 кВт/510 л.с. при 6500 об/мин; 600 Н·м при 2500 об/мин Расход топлива: городской/загородный/смешанный цикл 11,7/7,5/9,0 л/100 км

11,7/7,5/9,0 л/100 км Топливо/запас топлива АИ-100/64 л

АИ-100/64 л Трансмиссия полный привод; А8

Благодарим Автодом Внуково за предоставленный автомобиль.